ראש הממשלה בנימין נתניהו פנה היום (ראשון) למזכ"ל האו"ם עם מסר לפנות את חיילי יוניפי"ל ממעוזי חיזבאללה.

"בימים אלה אנחנו מציינים שנה למלחמה הקשה שנכפתה עלינו - מלחמת התקומה נגד ציר הרשע של איראן שקם עלינו לכלותינו. אנחנו נחושים מתמיד להבטיח את עתידנו, אנחנו נחושים מתמיד לנצח את אויבינו".

הוא הוסיף: "בלבנון - חיסלנו את נסראללה ואת בכיריו. חיילינו הגיבורים משמידים את הנשק, את המפקדות ואת מנהרות הטרור של חיזבאללה. הם נלחמים בעוצמה כדי להחזיר את תושבינו בצפון בביטחה לבתיהם. איננו נלחמים בעם הלבנוני, אנחנו נלחמים בשלוחת הטרור של איראן - חיזבאללה - שכבשה את לבנון.

נתניהו פנה במסר: "אני רוצה מכאן לפנות ישירות למזכ"ל האו"ם, הגיע הזמן שתוציא את יוניפי"ל ממעוזי חיזבאללה וממרחבי הלחימה. צה"ל ביקש זאת שוב ושוב, והוא נתקל בסירוב שוב ושוב, שכל כולו מכוון לתת חומת מגן אנושית למחבלי חיזבאללה. הסירוב שלך לפנות את חיילי יוניפי"ל הופך אותם לבני ערובה של חיזבאללה. זה מסכן גם אותם וגם את חיי חיילינו".

"אנו מצרים על הפגיעה בחיילי יוניפי"ל ואנחנו עושים כל שביכולתנו כדי למנוע פגיעה זאת. אבל הדרך הפשוטה והמתבקשת כדי להבטיח זאת, היא פשוט להוציא אותם מאיזור הסכנה", אמר נתניהו.

הוא הוסיף בפנייה באנגלית: Mr. Secretary General, get the UNIFIL forces out of harm's way. It" should be done right now, immediately".

"לצערי, כמה ממנהיגי אירופה מפעילים לחץ במקום הלא נכון. במקום להעביר ביקורת על ישראל - הם צריכים להפנות את הביקורת שלהם לחיזבאללה, שמשתמש ביוניפי"ל כמגן אנושי, בדיוק כפי שהחמאס בעזה משתמש באונר"א כמגן אנושי. לצערי שם אונר"א גם משתף פעולה עם חמאס".

נתניהו התייחס ללחימה בעזה: "בעזה - אנחנו ממשיכים לפעול בעומק השטח כדי לחסל את החמאס ולהביא לשחרור כל חטופינו. חיילינו האמיצים נמצאים עכשיו בלב ג׳באליה, שם הם מפרקים את מעוזי החמאס. 101 חטופינו שנמצאים בעזה נמצאים תמיד בראש מעיינינו. נעשה הכל כדי להשיבם, את כולם - החיים והחללים, הביתה".

על הפעילות ביהודה ושומרון אמר: "כוחותינו פועלים ללא הפסקה גם ביבשה וגם באוויר, כדי לגדוע את הטרור באיבו. הטרור שם לא ינצח – כי לא ניתן לו לנצח".

"בזירות אחרות - נמשיך לפעול כדי להבטיח את ביטחון ישראל. ישנם רגעים במהלך המלחמה בהם יש להקפיד על כלל פשוט, ואני מבקש מכל השרים להקפיד על הכלל הזה - לדבר מעט ולעשות הרבה. בעזרת ה׳ נעשה ונצליח".