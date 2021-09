קובי אלירז לנפתלי בנט: חזור להיות מנהיג הימין יועץ שר הביטחון לענייני התיישבות לשעבר פנה במכתב לראש הממשלה: "ניסיתי לסייע לך, לצערי לא קיבלתי אוזן קשבת". קובי אלירז ,

צילום: חיים טוויטו קובי אלירז אדוני ראש הממשלה, נפתלי ידידי. בסקרים האחרונים נראה כי מפלגתך מגיעה למס' מנדטים חד-ספרתי, מנדטים אלו מורכבים לפי הסוקרים בעיקר מציונות דתית רכה, שהינה ממלכתית ופרגמטית, אני יכול להחשיב את עצמי כמשויך גם לקבוצה זו. לצערי, אתה הולך ומפספס אותי ושכמותי. להיות ראש ממשלה עם כיפה על הראש זה סמל חשוב אבל לא מספיק, הכיפה מבטאת לטעמי את המסר שיש משהו מעליך, שלא הכל מתחיל ונגמר רק בך, בצד האנושי, היא גם מבטאת עולם ערכים מלא שלא קשור רק למתמטיקה ואנגלית 5 יחידות. היא קשורה לערכיות, לציונות למוסר ולתורה. מסרים אלה חשובים לא רק לחובשי הכיפה, אבל התחושה היא שאתה כבר פחות שם. לאור היכרותך את ההתיישבות – הן כמנכ"ל מועצת יש"ע, הן כיו"ר הבית היהודי והן כשר ביטחון – ציפיתי שנושא ההתיישבות והמאבק הלאומי והציוני על הקרקע – גם ביהודה ושומרון וגם בנגב ובגליל – יהיה נושא מרכזי בסדר היום שלך, ושלא תהסס להילחם למענו. כשפנית אלי בהיותך שר ביטחון, בבקשה שאסייע לך בהתמודדות עם המערכה המתנהלת נגדנו בשטחי C נעניתי מיד. כתבתי תוכנית מפורטת שלא מדברת רק על הבעיות אלא בעיקר על הפתרונות. אבל בסופו של דבר נמנעת מלחתום על המינוי הפורמלי שלי, והתברר שההתגייסות שלך לנושא הסתכמה בכמה כותרות, (אני מאוד מקווה שהמינוי של עו"ד פישר כיועץ לענייני התיישבות במשרדך לא ייגמר בצורה דומה). כשהחלטת להתמודד על תפקיד ראש הממשלה, בירכתי, ואף התבטאתי בפומבי בעניין. בעיני רוחי ראיתי את החזון שהצבת אתה: אלטרנטיבה שלטונית שמבוססת על מפלגות הימין, שתחזק את הזהות היהודית של המדינה, את האחדות בעם ואת אחיזתנו בארץ. קשה היה לי לראות ולקבל את הרכבת הממשלה הנוכחית עם שותפים שהינם על גבול הלגיטימיות ולהבין שבשביל להיות ראש ממשלה תוותר על הדגלים החשובים אותם הנפת. ניסיתי במעלה הדרך לעזור, לסייע, לייעץ ואף להציע מס שמות לתפקידים רלוונטיים לטיפול בנושאים אלו אך לצערי לא קיבלתי אוזן קשבת, מאיילת שותפתך כן, אך ללא השפעה אמיתית על סדר העדיפות שלך. הייתי משוכנע שעם בחירתך לתפקיד הרם של ראש ממשלת ישראל הנושאים שעליהם דיברת כל השנים יקבלו משנה תוקף. שכן, מי כמוך יודע שהסטטוס קוו בשטח לא נשמר על-ידי הצד השני ולו לרגע, מי כמוך מבין את הבלוף הפלסטיני והעיוורון הישראלי לאורך השנים. השמירה על אדמות הלאום – בנגב, בגליל וביהודה ושומרון – הם אינטרס לאומי ציוני, שלא אמור להיות במחלוקת לא פוליטית ולא מפלגתית, גם בעיני מי שעוד חולם על משא-ומתן מדיני בעתיד. השמירה על שטחי C היא בעיקר עניין של החלטה, והציפייה שלי ממך היתה שאתה – עם כל המטען האידיאולוגי שהתיימרת לייצג – לא תהסס לקבל אותה. לצערי, התאכזבתי. ההשתלטות החד צדדית של הפלסטינים על מרחבי יהודה ושומרון לא רק שלא נעצרה עם כניסתך לתפקיד, היא נמשכת בעצימות גבוהה ומאיימת להביא אותנו לנקודת האל-חזור. בעשור האחרון היא שינתה את המציאות בשטח, והמשוואה שנקבעה באוסלו – של 60% לנו ו-40% לפלסטינים – התהפכה. כבר היום מדינת ישראל שולטת רק על 40% מיהודה ושומרון, ומיום ליום המגמה הזאת הולכת ומחמירה. הנשיא טראמפ שיקף את המציאות הכואבת הזו ב"תוכנית המאה" שהניח על השולחן בינואר 2020, שבה הציע למדינת ישראל להחיל ריבונות רק על 30% מהשטח. אגב, בתוכניתו זו נותרו 15 יישובים ישראלים כ"מובלעות" בתוך השטח הערבי. רובם הפכו כאלה בשני העשורים האחרונים. המשך עצימת העיניים של ישראל מול המהלך הפלסטיני המאורגן להשתלטות על שטחי C תגרום לכך שבעוד מספר לא רב של שנים אותם 15 מובלעות יהפכו לעשרות "קנטונים" מוקפים באוכלוסייה פלסטינית צפופה. נקודות ההתיישבות, צירי התנועה, חטיבות הקרקע בגב ההר וברכסים השולטים חשובים מאוד למדינת ישראל ברמה האסטרטגית ואובדן השליטה הישראלית בהם – תהליך שמתרחש בעצימות גבוהה מאוד לנגד עינינו - ייצור בעתיד הלא רחוק אתגר בטחוני בלתי אפשרי. קודמך המוכשר בתפקיד לא השכיל לפעול בעניין. האם כשהכרזת על הצורך להחליפו היה זה רק כדי לטפל במשבר הקורונה טוב יותר? בהתעצמות האיראנית? ביחסי החוץ? במשבר הכלכלי שלא פסח גם עלינו? בכל אלה קודמך עשה עבודה לא רעה. האם השינוי מסתכם רק בכך שהחלפנו את ביבי? אני וחבריי מצפים ממך שתשנה גם את סדר היום הלאומי, שתפעל לשנות את הנושאים שהופקרו בעשור האחרון – ובראשם אובדן המשילות והשליטה הישראלית ביהודה ושומרון, בגליל ובנגב. שמחתי לעזור בעבר, אתייצב לכל משימה לאומית שתטיל עלי ואסייע ככל יכולתי לכל גורם אחר שתמנה כדי לטפל בנושאים הקריטיים האלה לביטחון ישראל. נפתלי, חזור להיות המנהיג שמניף את הדגלים החשובים כל-כך לקיומנו בארץ הזאת ופועל ליישמם. אל תשכח שגם עתידך הפוליטי נמצא רגע לפני נקודת האל-חזור.