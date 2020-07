20:30 פורסם מבזק כ"ט בתמוז תש"פ , 21/07/20 ח"כ ארבל לשר החוץ: למנוע מעורבות זרה פסולה בשטחי C חבר הכנסת משה ארבל הגיש לשר החוץ גבי אשכנזי שאילתא דחופה תחת הכותרת "מניעת מעורבות זרה פסולה בשטחי C". בשאילתא ציין ארבל, "האיחוד האירופי חתם השבוע על הסכם להעברת כ-6 מיליון אירו לרשות הפלסטינית לבניית תשתיות בשטחי C שלא אושרו ע"י ישראל כפי שנדרש". "רצוני לשאול: כיצד משרד החוץ פועל למנוע מעורבות זרה וחד-צדדית שמבקשת לקבוע עובדות בשטח בשטחי C המצויים בשליטה ישראלית?", הוסיף. ► ◄ עוד מבזקים