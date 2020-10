הזמר האמריקני ג'וני נאש מת בגיל 80. כך מסר בנו לכלי תקשורת בארה"ב.

הבן הוסיף כי אביו מת בנסיבות טבעיות. נאש ידוע בזכות להיט הרגאיי שלו משנות ה-70', "I Can See Clearly Now".