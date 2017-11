ריבלין: אלימות נגד נשים פוגעת בכולנו נשיא המדינה ורעייתו ערכו אירוע לציון היום הבינלאומי למאבק באלימות נגד נשים. "קמפיין ME TOO פרץ חומות של שתיקה ועורר הדים''. ערוץ 7 ,

צילום: מארק ניימן, לע"מ על כולנו ליטול חלק במאבק נשיא המדינה ראובן (רובי) ריבלין ורעייתו נחמה ערכו אירוע לציון היום הבינלאומי למאבק באלימות נגד נשים. בטקס שהתקיים במשכן הנשיא נשאו דברים נשיא המדינה והשרה לשיוויון חברתי גילה גמליאל, והוענקו בו תעודות הוקרה לארגונים ואזרחים פרטיים על עשייתם למען נשים שסבלו מאלימות. התעודות הוענקו לאלכס לוין, מייסד הועד למלחמה באלימות המינית והסחר בבני אדם אשר פועל להחבאתם של קורבנות מעגל הזנות, ארגון "תאיר" – מרכז סיוע לנפגעי ונפגעות תקיפה מינית, ודבי גרוס, מייסדת ומנהלת ארגון "תהל" – מרכז סיוע לנשים וילדים דתיים. עוד השתתפו באירוע מנכ"ל המשרד לשוויון חברתי אבי כהן, מנכ"לית הרשות לקידום מעמד האישה אוה מדז'יבוז, יועצות לקידום מעמד האישה ברשויות המקומיות, אנשי מקצוע העוסקים בתחום ועוד. "קמפיין ME TOO שעלה לתודעה לאחרונה, קמפיין חשוב כל כך, פרץ חומות של שתיקה ועורר הדים", אמר הנשיא בראשית דבריו, "רוב ההדים היו תומכים, שותפים ומשתפים, מבינים, רתומים למאבק החשוב. ''אבל היו גם הדים אחרים, מאשימים, מתכחשים, משתיקים ומשתקים. לרוב היו אלה טענות כי הקמפיין מכליל את כל הגברים, ומעמיד אותם באופן תמידי כמטרידים וכמתקיפים. אין טעות גדולה מזו. אני מאמין שאין כאן משחק סכום אפס בין נשים וגברים''. לדברי ריבלין, אלימות נגד נשים פוגעת גם בגברים. ''היא פוגעת בנו כחברה. ועלינו, על כולנו למנוע אותה, להילחם בה, לחשוף אותה ולדכא אותה – כן, לדכא את האלימות הזו. כן, גם בדרכים לא נעימות ולא מנומסות. מרבית האלימות כלפי נשים לא צונחת לה מהחלל או מגיחה ממעמקי הים. ''האלימות הזו ברובה המוחלט, מגיעה מצד גברים. ולכן צריכה להיות לנו שותפות מוחלטת במאבק הזה. אין שני צדדים למשוואה. על כולנו, כולנו, גברים ונשים כאחד, ליטול חלק במאבק הזה. היום הזה הוא איננו יום העצמה נשית, או יום שעוסק בנשים בלבד''. ריבלין הוסיף כי ''זהו יום שעוסק בתיקונה הראוי של החברה. תיקון שצריך לבוא מכלל החברה על כל גווניה ומגדריה. תיקון שיתחיל מחינוך ראוי לנערים ולנערות, וימצא את ביטויו במשפט ובביטחון, בכלכלה ובתקשורת, בפוליטיקה ובתרבות. בחדרי הישיבות ובפינות הקפה, במרחב הפרטי והציבורי". בסיום דבריו התייחס הנשיא למיצג הווידאו "איננה עוד" שמוצג כיום בכניסה לבית הנשיא ולקוח מתערוכה של האמנית קרן יחזקאלי גולדשטיין, בה מוצגים בגדיהן ושמותיהן של 11 נשים שנרצחו בידי הקרובים להן. "הבית הזה ידע ימים קשים יותר בכל מה שנוגע לאלימות נגד נשים", אמר ריבלין. ''זו הסיבה שהמיצג הזה מוצג דווקא כאן. משום שהחברה הישראלית ובית הנשיא בראשה, צריכות לפעול ולמגר סוף סוף את התופעה המחרידה הזו. עלינו לפעול בכל כוחנו, אם לא בשביל עצמנו, בשביל ילדותינו וילדינו, נכדותינו ונכדינו''. השרה לשוויון חברתי, גילה גמליאל, אמרה כי "ביום הזה, אנחנו קוראות בקול ברור – לא עוד, גוף האישה אינו הפקר. אנו בפתחו של עידון חדש, בו נתווה את הגבולות המוסריים שלנו כחברה. קידום התכנית הלאומית למניעת הטרדות מיניות ובחינה מחדש של תקופת ההתיישנות בעבירות מין, הוא מהלך שיוביל לשינוי סדרים בחברה הישראלית. הכלל הוא פשוט, אפס סובלנות למטרידים ולהטרדות מיניות''.