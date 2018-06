לאנשים בריאים מומלץ לצרוך ויטמינים? האם לאנשים בריאים מומלץ לצרוך ויטמינים? האם יש גיל לוויטמינים? כל מה שצריך לדעת בכתבה אחת. תוכן שיווקי ,

יח"צ ויטמינים של MAXI HEALTH



טוען....



כולנו יודעים שהוויטמינים חשובים לגוף האדם. אנו רוצים שהאוכל שלנו ושל ילדינו יהיה עשיר בהם באופן טבעי, אבל מרוץ החיים והשפע של המזון המהיר והתעשייתי אינו מותיר לנו זמן לדאוג לתזונה נכונה. בסופו של דבר אנחנו אוכלים את מה שיש, והגוף שלנו סובל מחוסרים. כדי להבין יותר את עולם הוויטמינים ותוספי המזון שוחחנו עם משה וינברגר, יועץ התזונה המומחה של חברת "Maxi Health". האם גם לאנשים בריאים מומלץ לצרוך ויטמינים? "בהחלט! ויטמינים אינם מיועדים רק לחולים. רוב בני האדם אינם מקבלים די חומרים מזינים על בסיס קבוע מאחר שהם נתונים בלחץ מתמיד של עבודה או לימודים, ולכן הם מתקשים לשמור על תזונה נכונה. צריכת ויטמינים יכולה לסייע להם להרגיש אנרגטיים יותר ויכולה לעזור להם גם לחזק את מערכת החיסון של גופם. ויטמינים מומלצים במיוחד גם לנשים הרות". לאילו גילאים מתאימים הוויטמינים? "בדרך כלל מגיל ארבעה חודשים ממליצים להורים ב'טיפת חלב' לתת לתינוק ברזל. יש לנו מגוון של ויטמינים לבני כל הגילים, מפעוט עד קשיש. מגוון הוויטמינים המוצעים היום בשוק גדול מאוד. Maxi Health מציעה ויטמינים התואמים לכל האוכלוסייה: פעוטות, ילדים, נוער מתבגר, גברים, נשים, היריון, הנקה ועוד". האם ויטמין המיועד לאוכלוסייה מסוימת יכול להזיק לאוכלוסייה אחרת? "בהחלט!" אם כך, כיצד נדע אילו ויטמינים מתאימים לנו? "לפני צריכת ויטמינים מכל סוג שהוא חובה להתייעץ עם רופא או איש מקצוע. בדרך כלל עושים בדיקת דם כדי לברר אם חסרים ויטמינים מסוימים; לחלופין אפשר להתקשר לקו הייעוץ שלנו, המנוהל על ידי צוות מקצועי ויכול לייעץ ללקוח אילו ויטמינים יהיו הטובים ביותר בעבורו". אשת הברזל הנשים היום עסוקות יותר בכל שעות היממה, בין שהן קרייריסטיות, שכירות או עצמאיות, בין שהן עקרות בית הנמצאות עם הילדים. כדי שאישה תצליח בכל המשימות שהיא מציבה לעצמה ובה בעת תרגיש ותיראה במיטבה, היא חייבת לשמור על הגוף שלה ולשים לב מה היא מכניסה אליו, במיוחד בשנות הפוריות, לפני לידה ואחריה. מקסי-הלט' פיתחה סדרת מוצרים המותאמים לצורכי גוף האישה ומאפשרים לה להרגיש מלאת חיוניות ובעלת מראה בריא וזוהר, מתוך שמירה על צפיפות העצם, חיזוק מערכת החיסון, תפקוד תקין של מערכת העיכול ושמירה על משקל תקין. יש בשוק ויטמינים בכל מיני צורות: טיפות, אבקה, טבליות, כמוסות המכילות שמן ועוד, המאפשרים צריכה נוחה בכל גיל ומבטיחים הטמעה מרבית של כל הרכיבים בגוף. הינה דוגמאות לכמה תוספים מומלצים: Maxi One Prenatal – מולטי-ויטמין המומלץ בתקופת ההיריון וההנקה ומספק את הוויטמינים והמינרלים הנחוצים לגוף האישה ההרה והעובר המתפתח. הוויטמין מגיע בצורת טבליות לעיסה או כמוסות. Maxi Health PRENATAL METHYL – ויטמין חדש המכיל את הוויטמינים והמינרלים הנחוצים לגוף האישה ההרה והמניקה, כמו 12B בצורת מתילקובלמין, ו'פולאט' – הצורה הטבעית של חומצה פולית. החל מהשליש השני של ההיריון ועד שישה שבועות לאחר הלידה רוב הנשים יקבלו מהרופא המלצה ליטול תוספת ברזל. חברת Maxi Health פיתחה מגוון תצורות לברזל, כדי שיהיה נוח לנטילה, ייספג במהירות וחשוב לא פחות: לא יגרום תופעות לוואי: Maxi Ferrochel 36™ – כמוסות ברזל במינון של 36 מ"ג. הברזל קשור באמצעות פטנט (Bisglycinate) המגביר את ספיגתו בגוף. הוא אינו גורם לעצירויות ולתופעות לוואי במערכת העיכול.

MAXI FE 36 – 100 טבליות של ברזל עדין בעל שיעור ספיגה גבוה, אשר אינו גורם תופעות לוואי כגון עצירות שלשול וכאבי בטן. Liquid iron – ברזל עדין, נוזלי ומרוכז, בעל זמינות וספיגה גבוהים במיוחד וטעמו טעם פונץ' פירות טעים. מחקרים קליניים הראו שברזל מסוג זה הוא בעל הזמינות הביולוגית הגבוהה ביותר, קל לעיכול ואינו גורם עצירות. מה ההבדל בין הברזל הנוזלי לכמוסות? "הברזל הנוזלי נספג טוב יותר בגוף. יש כמוסות ברזל רגיל ויש כמוסות עם פרושל (FERROCHEL) – ברזל עדין יותר, לבעלי בטן רגישה". Maxi Health Chewable Maxi Digest™ מיועד לבעלי קושי בעיכול. הוא מגיע בכמוסות לעיסה המכילות תערובת של אנזימי עיכול צמחיים וסידן להקלה על צרבות, תחושת אי-נוחות בקיבה ולעיכול מהיר יותר. מתאים לסובלים מצרבות בכלל ולנשים הסובלות מצרבות בתקופת ההיריון. נשים רבות מרגישות חולשה לאחר הלידה, בתקופת ההנקה. התינוק הרך זקוק לחלב אם, אך בשביל שהיא תוכל להעניק לו בכמות מספקת ואיכותית, עליה לדאוג לתזונה שלה. Maxi Lactation Pure & More היא פורמולה ייחודית לתקופת ההנקה, המורכבת מאלפלפה, כלורלה, ספירולינה, סרפד, צמחי מרפא וויטמינים, המספקים לאישה המניקה רכיבי מזון חיוניים, ונוגדי חמצון, המעשירים את איכות החלב ומגבירים את ייצורו. הפורמולה מועשרת בשומר ואניס לעיכול קל יותר של התינוק. גם למראה החיצוני שלנו יש חשיבות. מי מהנשים אינה מרגישה שלגיל יש השפעה על הציפורניים, על העור ועל השיער? Maxi Skin H&N Support™ היא פורמולה עשירה ומקיפה המכילה ויטמינים, מינרלים, אלוורה, חומצה היאלורונית ופרוביוטיקה לחיזוק שורשי השיער, לטיפוח העור ולחיזוק הציפורניים. לקבלת תוצאות מיטביות מומלץ להשתמש בתוסף למשך ארבעה חודשים. היום יש יותר ויותר אנשים צמחונים וטבעונים. אומנם האידאולוגיה חשובה להם מאוד, אך הגוף מאבד ויטמינים. משה מסביר את הצורך של צמחונים וטבעונים לצרוך תוספי תזונה: "לצמחונים ולטבעונים מומלץ לצרוך ויטמינים, כי יש סיכוי גדול שחסרים להם ויטמינים חשובים הקיימים בבשר. מומלץ במיוחד לקחת ברזל, B-12, אבץ, D3, סידן ויוד".



טוען....



חוסר בוויטמין B12 יכול להיות אפילו מסוכן ועלול לגרום אנמיה, שכיחות גבוהה של מחלות לב וכלי דם, ולנשים בהריון – שכיחות גבוהה להיווצרות פגמים מולדים אצל היילוד. Maxi Health מציעה 12B בטבליות מציצה, המאפשרות ספיגה מהירה וישירה של הוויטמין אל מחזור הדם. Maxi Health Pantomax Supreme הוא תוסף המתאים לסובלים מעייפות וחולשה ומשלב בין ויטמין B5 לוויטמין C. ויטמין B5 הוא חומצה פנטוטנית, התומכת בגדילה, בסינתזה של שומנים, בייצור סטרואידים ונירו-טרנסמיטרים ומשמשת גורם מפתח בחילוף חומרים. היא מסייעת לשמור על רמת שומנים בריאה, על אנרגייה גבוהה, על ניהול לחץ ועל כושר עמידה בעומס. ויטמין C לא חומצי תומך בייצור קורטיזון, שומר על שלמות הרקמות, תומך בשרירים ועוזר להקל התכווצויות שרירים ועייפות. נאמר שהרופא המליץ לנו על ויטמינים והבנו שחשוב לקחת תוספי תזונה. בשוק יש חברות רבות של ויטמינים, האם יש סיבה לקנות דווקא את אלו של חברת Maxi Health? משה מסביר את היחודיות של החברה: "כשרות – חברת Maxi Health שמה את נושא הכשרות בסדר עדיפות גבוה. היא עובדת בשיתוף פעולה הדוק ורב שנים עם גופים המפקחים על כשרויות, כגון בד"ץ העדה החרדית, OU ו-Udvari Kashrus, ומבטיחה כי כל הרכיבים, כמו ג'לטין, עמילן, גליצרין וחומרי טעם טבעיים, יופקו ממקורות כשרים בלבד. "איכות – חומרי הגלם נבחרים בקפידה, מאוחסנים בתנאים מבוקרים ועוברים תהליכי בדיקה. התוספים נארזים במכלים ייחודיים המונעים כניסת אור וקרינה, הפוגמים באיכות המוצר. כל תהליך הייצור, האריזה והשיווק מפוקח כדי להבטיח תוסף באיכות הגבוהה ביותר. "התחשבות – מעבדות המחקר Maxi Health Research Llc® בודקות וחוקרות דרכים להגברת הספיגה וההטמעה של רכיבי המזון בגוף אגב שימוש בפטנט של פורמולה Enzymax®, המכילה אנזימי עיכול ומשולבת בתוספים כדי להקל על בעלי בטן רגישה ובעיות עיכול".



טוען....



לסיום משתף אותנו משה בפגישה אקראית שהייתה לו לא מזמן עם אישה הצורכת את הוויטמינים של Maxi Health: "באירוע שנכחתי בו לאחרונה ניגשה אליי מישהי ואמרה לי: 'אני חייבת להודות לכם שהבאתם לארץ את הכדורים הירוקים של Maxi Health' (היא התכוונה למולטי-ויטמין Maxi Health Maxi Health Supreme המפורסם שלנו). 'זה עוזר לי לעבור את היום בקלות, ללא עייפות, ועזר לי במיוחד לאחר הלידה. אני ממליצה על זה לכל מי שאני פוגשת!'"