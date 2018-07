נמנעה כניסת פעילת BDS מרכזית לישראל

רשות האוכלוסין מנעה הערב (שלישי) את כניסתה לישראל של Ana Sanchez Mera, חברה בכירה בארגון ה-BNC) BDS National Committee), בהנחיית שר הפנים דרעי בהמלצת השר ארדן.

הפעילה שכניסתה נמנעה פועלת כמתאמת הארגון באירופה וכמנהלת הקמפיינים הבינ"ל של הארגון.



ארגון ה- BNC, היושב ברמאללה, נחשב לאחד הארגונים הדומיננטיים הקוראים לחרמות נגד ישראל. הוא אחד ממוקדי ה-BDS העולמיים, והוא ובעל פריסה רחבה במדינות שונות בעולם.



‏Sanchez תמכה בעבר בהחלטת הפרלמנט הספרדי להגן על פעילות החרמות הספרדית כנגד ישראל, הובילה הפגנות מטעם תנועת ה-BNC בספרד בקריאה לחרם על ישראל – ופעילותה לקידום חרמות כנגד ישראל הוגדרה כעקבית ומתמשכת.



במהלך 2013 נעצרה בידי כוחות הבטחון לאחר שהשתתפה בהפרות סדר ופעולות ונדליזם עם קבוצת אנרכיסטים.

שר הפנים אריה דרעי מסר, "הפעלתי שוב את סמכותי ומנעתי את את כניסתה של פעילת החרם שרצתה להיכנס לישראל כדי לפעול נגד המדינה. מדובר בפעילה מרכזית באחד מארגוני החרם המרכזיים שגורמים נזק רב למדינה. מה שהיה בעבר, לא יימשך עוד. אנשים שמגיעים לישראל כדי לעודד חרם נגדנו לא יורשו להיכנס".

השר לנושאים אסטרטגיים, גלעד ארדן, הוסיף "מי שפועל לקידום חרמות כנגד ישראל – אין לו מה לחפש כאן. הכללים השתנו, וכמו כל מדינה נורמלית – ישראל לא תבליג אל מול מי שמנסה לפגוע בה ובאזרחיה. פעילים מרכזיים בארגון הפועל כראש נחש על מנת לזרוע הרס ולהעמיק את הפער בין הצדדים – אינם רצויים בגב

‏BDS National Committee, הוועדה הלאומית הפלסטינית לקידום קמפיין ה- BDS הוקמה ב- 2007 ברמאללה. בארגון חברים כ-30 ארגונים פלסטיניים. לארגון ה- BNC מספר מתאמים, חלקם מפוזרים ברחבי העולם. זאת כחלק מתפיסתו כמוביל תנועת החרם העולמית וכמכווין חלק ניכר מפעילותה. אחת הזרועות המשמעותיות ביותר של הארגון היא PACBI – Palestinian Campaign for the Academic and Cultural Boycott of Israel השם דגש על קידום חרמות בזירות האקדמית והתרבותית.