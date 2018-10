זינוק של 41 מקומות בדירוג רישום נכס במדד Doing Business מדד Doing Business של הבנק בעולמי הוא המדד המצוטט ביותר בעולם העסקים והכלכלה הגלובאלי. ערוץ 7 ,

צילום: יונתן סינדל, פלאש 90 אמי פלמור דירוג מדינת ישראל בקטגוריית רישום נכס של מדד קלות עשיית העסקים העולמי (Doing Business) רשם זינוק של 41 מקומות (מקום 89 לעומת מקום 130 במדד הקודם), מה שהשפיע באופן משמעותי על עלייה של 5 מקומות בדירוג הכללי של מדינת ישראל במדד Doing Business (מקום 49 לעומת מקום 54 במדד הקודם). עלייה זו בדירוג הכללי נובעת בעיקר מהשיפור הדרמטי בדירוג רישום הנכס. את העלייה הדרמטית בדירוג ניתן לזקוף בעיקר לזכות מהפכת השירותים המקוונים וההתייעלות הארגונית באגף רישום והסדר מקרקעין (טאבו) במשרד המשפטים. מהפכה זו החלה בשנים האחרונות, לאחר ששרת המשפטים, איילת שקד, שמה דגש על הקלה ברגולציה וקידום סביבה משפטית תומכת עסקים בכלכלה הישראלית. את מהלכי טיוב הרגולציה והפחתת הבירוקרטיה במשרד המשפטים מובילה מנכ"לית המשרד, אמי פלמור, ואת הרפורמה בתחום רישום המקרקעין הוציא אל הפועל מנהל אגף רישום והסדר מקרקעין, עו"ד שלומי הייזלר. בין מהלכי השיפור וההתייעלות בטאבו, ניתן למנות את פיתוח המערכות המקוונות החדשות, שאפשרו את ביצוע מרבית הפעולות באופן מקוון, כך שהיום ניתן לרשום הערת אזהרה ועסקאות מכר מרחוק, ולעשות שימוש בנסח טאבו דיגיטלי כמסמך מקורי, וזאת מבלי להזדקק לשירותים הפרונטאליים בלשכות הטאבו. לאלה נוספו סנכרון ויצירת ממשקי פעילות אוטומטיים מול הבנקים, הרשויות המקומיות ורשות המסים, וצמצום פעולות וטפסים שהכבידו בירוקרטית על תהליך רישום נכסי המקרקעין בישראל. כלל המהלכים הביאו לקיצור משמעותי בזמני קבלת השירות ולהפחתה של העלויותעבור שירותים אלה מצדו של האזרח. מדד Doing Business של הבנק בעולמי הוא המדד המצוטט ביותר בעולם העסקים והכלכלה הגלובאלי, ולכן הגדירה הממשלה את העלייה בדירוג מדינת ישראל כיעד לאומי, שאת העיסוק בו מובילים אגף החשב הכללי במשרד האוצר ואגף ממשל וחברה במשרד ראש הממשלה. המדד מחולק ל-9 דירוגי משנה, בתחומים וביניהם: חיבור לחשמל, קבלת אשראי, חדלות פירעון, הגנה על משקיעי מיעוט, אכיפת חוזים ועוד. מדד רישום נכס הוא אחד המדדים המרכזיים, שבו לאורך השנים דורגה מדינת ישראל במקום נמוך מאוד. בהתאם, לעלייה המשמעותית שגרמה הרפורמה בטאבו היתה השפעה לא מבוטל על דירוגה הכללי של מדינת ישראל. שרת המשפטים, איילת שקד, אמרה כי "בשנים האחרונות התמקדנו בקידום נושאים שלא זכו לתשומת לב מספקת בעבר, אבל יש להם השפעה מכריעה על הכלכלה הישראלית. המהפכה בטאבו מוכיחה את עצמה גם בזירה הכלכלית הבינלאומית, והשיפור של במדד Doing Business צפוי להגדיל את הפעילות הכלכלית ולמשוך משקיעים לישראל. אני מודה למנכ"לית המשרד, אמי פלמור, ומנהל הטאבו, עו"ד שלומי הייזלר, על הובלת המהלך המורכב". מנכ"לית משרד המשפטים, אמי פלמור, אמרה "העלייה בדירוג רישום הנכס היא חלק ממהלך תכנוני ואסטרטגי כולל במשרד המשפטים, ששם דגש על טיוב רגולציה והפחתה של בירוקרטיה, תוך הנגשת שירותים ומעבר למקוונות לטובת החברה והכלכלה בישראל. משרד המשפטים ממשיך לפעול לטיוב רגולטורי גם בתחומי אחריותו הנוספים - דוגמת רישום חברות, קניין רוחני, חדלות פירעון ועוד – ואני מאמינה שההישגים שלנו בתחומים אלה ישתקפו בעתיד גם במישור הבינלאומי''.