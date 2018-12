מפקדים בכירים בדימוס: "הגיע הזמן להתגרש מהפלסטינים" מאות מפקדים בכירים בדימוס מצה"ל, המוסד, השב"כ והמשטרה השיקו קמפיין שקורא לטפל בנושא הפלסטיני במקביל לאיומים מצפון. ערוץ 7 ,

צילום: תנועת מפקדים למען ביטחון ישראל הקמפיין שהעלתה התנועה תנועת 'מפקדים למען ביטחון ישראל', שבה חברים מאות מפקדים בכירים בדימוס מצה"ל, המוסד, השב"כ והמשטרה, השיקו קמפיין ציבורי רחב בקריאה לראש הממשלה: "ביבי, למען ביטחון ישראל, הגיע הזמן להתגרש מהפלסטינים". לדברי בכירי המפקדים, הטיפול באיום המנהרות מצפון הוא חיוני וצה"ל יודע לעשות את המלאכה. "אך למחרת בבוקר נעמוד שוב בפני האיום הקיומי היחיד כיום: בהקשר הפלסטיני", לשון ההודעה. התנועה טוענת כי בידיה מחקר מקיף ממנו עולה בבירור כי לא זו בלבד שלסיפוח שטחי C יהיו השלכות הרסניות בהיבטים הביטחוניים, המדיניים, הכלכליים והחברתיים, אלא שלא ניתן יהיה לבלום הידרדרות ממהלך סיפוח חלקי לשליטה במיליוני פלסטינים. "על הממשלה לגבש מדיניות אחראית לבלימת מהלכי הסיפוח ולהובלת יוזמת היפרדות אזרחית בטרם נמצא את עצמנו מערערים במו ידינו את הרוב היהודי ומסכנים את ביטחון אזרחי ישראל", אומרים בתנועה. "מדינת ישראל נמצאת בנקודת הכרעה, שכן מובילי הסיפוח קרובים להשלמת התשתית החקיקתית והמנהלית, למעבר מ'סיפוח זוחל' לסיפוח בחקיקה ומבטיחים לחצות סף זה בקדנציה הבאה". להערכת בכירי התנועה, גם מובילי הסיפוח, "אינם מודעים לעוצמת הנפולת הצפויה בעקבות אישור חוק בכנסת המהווה טריקת דלת על כל היפרדות עתידית מהפלסטינים". "לסיפוח שטחי C בלבד אין כל היתכנות מעשית, ויהיו לו השלכות הרסניות. חקיקת סיפוח ולו חלקי (שטחי C), אשר תתקבל כהכרעה לאומית על טריקת הדלת בפני היפרדות והסדר עתידי, תוביל בהכרח ל'אפקט דומינו': הפסקת השת"פ הביטחוני עם הרשות הפלסטינית ובסבירות גבוהה גם לקריסתה, התפרצות אלימה בשטח, ולפיכך לכיבוש מחדש של שטחי A ו-B על 2.6 מיליוני הפלסטינים החיים שם - לא מבחירה אלא כאילוץ ביטחוני".