"רמת הגולן נעלמת לדובר צה''ל"

הכתב הצבאי יוסי יהושע, איש ''ידיעות אחרונות'', פרסם בחשבון הטוויטר שלו צילום מסרטון רשמי של צה''ל, שבו מוצגת מפת ישראל - בלי רמת הגולן.

''זו כבר הפעם השניה שרמת הגולן נעלמת לדובר צה״ל'', צייץ יהושע.

התמונה זכתה לביקורת ברשת החברתית. אופיר דיין, קצינה במיל' ששירתה בחטיבת דובר צה''ל, סיפרה: ''בפעם הקודמת צייצתי על זה, הם התנצלו ופרסמו מפה חדשה. אבל הנה שוב. מתחילה להתבייש ששירתתי שם. ועוד כתוב the entirety of the state. אלוהים''.

גולש אחר כתב: ''בדרום שורפים לנו שטחים ובצפון מעלימים אותם. מה יהיה?''.

תגובת דובר צה''ל טרם התקבלה