יוסי דגן: אנחנו מאבדים את יהודה ושומרון ישראל מעלימה עין - והרשות הפלסטינית משתלטת על מאות אלפי דונמים בשטחי C. ראשי המועצות ביו"ש יוצאים למאבק. יוני קמפינסקי ,

צילום: יוני קמפינסקי יוסי דגן ראש מועצת שומרון יוסי דגן מספר לערוץ 7 על מחאת ראשי המועצות ביהודה ושומרון נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו. תחת הכותרת "תפסיק לדבר ימין ולעשות שמאל" ידרשו ראשי המועצות התחייבות מהממשלה בנוגע לריבונות בשטחי c ובלימת הבנייה הבלתי חוקית הפלסטינית. ''בשקט בשקט, מתחת לאף של כולנו ושל הרשויות של מדינת ישראל, תכנית פייאד מתקדמת. תכנית להשתלטות על מאות אלפי דונמים בשטחי C על ידי הרשות הפלסטינית בצורה שיטתית, במימון אירופי תוך העלמת עין של רוב הרשויות במדינת ישראל ושל ממשלת ישראל. יש כאן דבר שהוא לא פחות מאסון לאומי". דגן מספר ''אנחנו, ראשי המועצות של שומרון, בנימין, גוש עציון, הר חברון יחד עם תנועת רגבים מתכוונים לשים לדבר הזה סוף. יש לכולנו אחריות למנוע את הקטסטרופה של הקמת מדינת טרור פלסטינית בשטח - לא בדיבורים אלא מעשים''. ''אתה רואה חוות, אתה רואה בנייה. בזמן שכל קראוון בגבעה שאף אחד לא הכיר את השם שלה מפונה, באין מפריע נבנות שכונות שלמות, מאחזים לא חוקיים שאחר כך מקבלים טאבו על ידי המנהל האזרחי. דברים מתקדמים כל הזמן ובשקט אנחנו עלולים לאבד את הקרקע ואת האחיזה ביהודה ושומרון, בלי טקסים באוסלו אלא בשטח''. ראש מועצת שומרון מדגיש: ''אנחנו אומרים אמירה ברורה, אנחנו לא מוכנים לתת לדבר הזה לקרות. יש לנו אחריות על העתיד של מדינת ישראל והעתיד הוא כאן ביהודה ושומרון. אני קורא לראש הממשלה ולשרי הממשלה: זה הזמן להתעשת ולהציל את יהודה ושומרון לא בדיבורים אלא במעשים''.