טראמפ: איראן משחקת באש

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הגיב הלילה (שלישי) להודעת איראן על הפרת הסכם הגרעין עם המעצמות ואמר: "איראן משחקת באש".

מוקדם יותר הגיבו בבית הלבן להצהרת טהרן ולפיה היא חוצה את רף העשרת האורניום עליו סוכם עם המעצמות ב-2015.

"המשטר האיראני הגדיל את העשרת האורניום בניגוד להסכם הגרעין. אין לנו ספק שאיראן הפרה את תנאי העסקה מהרגע שנחתמה", נאמר בתגובת הממשל.

עוד נכתב בה, "אנחנו חייבים להחזיר את הסטנדרט הבלתי מתפשר של לחץ על האיראנים. ארה"ב ובעלות בריתה לעולם לא יאפשרו לאיראן לפתח נשק גרעיני".

"הלחץ המירבי והסנקציות על המשטר האיראני יימשכו עד שמנהיגיו ישנו את דרכם. על המשטר לחדול משאיפותיו הגרעיניות", לשון הודעת הבית הלבן.

גם ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס לנושא בטקס יחידות מצטיינות במערך המילואים. "היום הודיעה איראן שהיא מפרה התחייבות מפורשת שלה, כשהיא חצתה את רף 300 ק"ג בהעשרת אורניום. איראן מתקדמת בצעד משמעותי לייצור נשק גרעיני", אמר נתניהו באירוע בבית הנשיא.

''כשחשפנו את ארכיון הגרעין הסודי של איראן, הוכחנו שכל הסכם הגרעין עם איראן בנוי על שקר אחד גדול. עכשיו אפילו איראן מודה בכך. בקרוב ייחשפו עוד הוכחות שאיראן שיקרה כל הזמן''.

ראש הממשלה הפנה מסר תקיף למדינות אירופה ודרש מהן לפעול. ''אני חוזר ואומר: ישראל לא תאפשר לאיראן לפתח נשק גרעיני. ביום הזה, אני גם קורא לכל מדינות אירופה: עמדו בהתחייבות שלכן. התחייבתן לפעול ברגע שאיראן תפר את הסכם הגרעין, התחייבתן שתפעילו את מנגנון הסנקציות האוטומטיות שנקבע במועצת הביטחון. אז אני אומר לכן: עשו זאת. Do it. Just do it".