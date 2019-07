השר סמוטריץ': השתלטות הפלסטינים על שטחי C - מסוכנת ובלתי חוקית סמוטריץ' דורש לקיים דיון על ההשתלטות הפלסטינית על שטחי C ביהודה ושומרון, לאחר שחברי הליכוד סירבו לחתום על בקשה לקיום דיון שכזה. ערוץ 7 ,

צילום: הלל מאיר/TPS בצלאל סמוטריץ' שר התחבורה וחבר הקבינט המדיני-ביטחוני ח"כ בצלאל סמוטריץ' (האיחוד הלאומי) פנה לראש הממשלה בנימין נתניהו בבקשה לכנס דיון מיוחד של הכנסת בנושא ההשתלטות הפלסטינית על שטחי C. ''פורסם בעיתונות כי סיעת הליכוד הורתה לחבריה להסיר חתימותיהם מהבקשה לקיום הדיון שבכותרת", כתב סמוטריץ' לנתניהו. לדבריו, ההשתלטות הפלסטינית המוצהרת על שטחי C ביהודה ושומרון הינה "תוכנית מתוכננת ומתוקצבת על ידי גורמים שונים שלא רואים את טובת מדינת ישראל 'בלשון המעטה' כנגד עיניהם, ואנו כממשלת ימין המבקשת ליישם מדיניות של ממשלת ימין, מחוייבים להידרש לו באמצעות תכנית ממשלתית משלנו. ''מטרת הדיון היא הוקעת הרשות הפלסטינית וגיבוש קונצנזוס לאומי רחב לגבי הצורך לפעול נגד מיזם ההשתלטות המסוכן הזה''. סמוטריץ' הדגיש במכתבו לנתניהו, ''גם מתנגדי המדינה הפלסטינית וגם מצדדיה, לא יוכלו להסכים עם מצב בו הרשות הפלסטינית קובעת עובדות וגבולות בשטח באורח חד צדדי ובלתי חוקי. ''אין ספק כי במסגרת הזמנים הקיימת דיון במליאת הכנסת בנושא יכול להועיל, ולתת רוח גבית משמעותית לכל פעולה שאנחנו, כממשלה, נחליט לנקוט. על כן אני קורא לך להנחות את מזכירות סיעת הליכוד לעודד את חבריה לחתום על הבקשה. ויפה שעה אחת קודם''.