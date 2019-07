צפו: תליית דגלי אש"ף ביו"ש תושבי יו"ש התעוררו הבוקר וגילו כי מאות דגלי אש"ף בצירים מרכזיים. תנועת רגבים מודה כי היא זו אשר אחראית לפרובוקציה. יהונתן גוטליב ,

צילום: תנועת רגבים דגלי אש"ף בשומרון תושבי יו"ש נדהמו הבוקר (ראשון) לגלות כי צמתים מרכזיים ברחבי יהודה ושומרון עוטרו בדגלי אש"ף. הדגלים שגרמו לפניות רבות למוקדי המועצות השונות, עוררו זעם רב על המהלך שנראה שנעשה על ידי הפלסטינים כפי שנעשה בעבר במקומות שונים כדוגמת כביש מס׳ 1 בסמוך לחאן אל אחמר. מדובר במאות דגלים אשר נתלו לאורך צירים מרכזיים ברחבי יהודה שומרון במבצע לילי וחשאי אשר כלל כמה צוותי עבודה ומשאיות ייחודיות הכוללות מנופי סל אשר אפשרו לצוותים תליה מהירה. הדגלים נתלו לאורך כביש 60 מגוש עציון להר חברון, צומת הכבשים ומיתרים. כמו כן, לאורך כביש 5 בשומרון החל מצומת גיתי אבישר, דרך אורנית, ברוכין, מחלף פדואל. באזור בנימין בנווה צוף, צומת פסגות, עפרה, שילה ועוד. האחראית לתליית הדגלים היא תנועת 'רגבים' אשר החליטה ׳להעיר את השטח׳ על מנת לזעזע ולהמחיש את העתיד להתרחש אם הבניה הפלסטינית הבלתי חוקית בשטחי C תמשיך ללא הפרעה ותאפשר הקמת מדינה פלסטינית על פי תכנית פיאד. המבצע שנערך לפנות בוקר בחשאי הנו חלק מקמפיין 'מדינת טרור מעבר לפינה' אותו מנהלת תנועת רגבים. לפני כשבוע נחשפו נתונים מטרידים לפיהם מעל 28,000 מבנים פלסטינים חדשים הוקמו בעשור האחרון על שטחי C וכי תפיסת השטח בדונמים צמח למימדים של 78,626 דונם. לשם השוואה, כמות תפיסת הדונמים של היישובים הישראלים בשטחי C הינו 56,700 דונם בלבד. יש לציין כי במקביל לחשיפת הנתונים פרסם יועץ שר הביטחון לענייני התיישבות היוצא, קובי אלירז, מאמר חריף אשר מגבה אותם ומתריע על חוסר האכיפה והיעדר הריבונות הישראלית בשטחי C אשר עלולים לאפשר הקמת מדינה פלסטינית. מנכ"ל רגבים מאיר דויטש אמר לאחר החשיפה כי תנועתו היא האחראית לתליית הדגלים ולסערה שהתחוללה הבוקר. "אנו מבינים את המרמור והתחושות הקשות של התושבים שנחשפו למבצע אבל אנחנו גם מבינים שמדינת טרור מעבר לפינה. הציבור ביהודה ושומרון נרדם בשמירה". דויטש הוסיף, "הדגלים שתלינו לא יקבעו את עתיד יהודה ושומרון אבל עשרות אלפי המבנים שניבנו בעשור האחרון ועשרות אלפי הדונמים עלהם השתלטו הרש"פ בסיוע מדינות אירופה יקבעו גם יקבעו את עתיד שטח C. הגיע הזמן שהממשלה תפעל לעצור את תכנית פיאד. לא בדיבורים אלא במעשים. זה אפשרי וזה צו השעה".