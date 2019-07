6,000 יח"ד להתיישבות, 700 בשטח C לצד הבנייה היהודית שאישורה נמצאה בסמכות ראש הממשלה מתבקשים השרים לאשר לראשונה אחרי 4 שנים תכניות למאות יח"ד לפלסטינים. ניצן קידר ,

צילום: קובי ריכטר/TPS ראש הממשלה נתניהו תכניות הבנייה שהונחו ביומיים האחרונים לפתחו של הקבינט ומעוררות דיונים מהותיים וארוכים שטרם הוכרעו כוללות בנייה של כ-700 יחידות דיור בשטחי C לפלסטינים לצד כ-6,000 יחידות שיגיעו לועדת התכנון העליונה עבור ההתיישבות ביו"ש, כך נודע לערוץ 7. נציין כי הסמכות להכרעה לגבי הבנייה ליהודים מצויה בידיו של ראש הממשלה נתניהו בתפקידו כשר הביטחון. אישור התכניות לפלסטינים צריך לעבור גם את הקבינט, שלא נדרש לסוגייה כבר מספר שנים. על פי הערכות בהתיישבות ראש הממשלה מבקש לייצר את המהלך, שכולל גם הכשרת בנייה פלסטינית בדיעבד, בתיאום מלא עם הממשל האמריקני העוסק בימים אלה בניסיונות לקדם את 'תכנית המאה'. גורם המעורה בנושא ציין כי בשנים האחרונות נהרסה בנייה בלתי חוקית רבה בשטחי C בהיקף של כמה מאות יחידות דיור. בדיון שהתקיים היום בקבינט תהו כמה מהשרים מהי מטרת הבנייה והאם היא מתיישבת עם הרצון והצווים שהוצאו באחרונה להרחבת פעילות הריסת המבנים הבלתי חוקיים בשטחים אלה. כי השרים שמערימים את עיקר הקשיים על המהלך הם יואב גלנט וזאב אלקין שהשמיעו ביקורת נרחבת על המהלך. הסכמות לא הושגו בישיבה וראש הממשלה נתניהו הבהיר כי הוא מעוניין שההחלטה תזכה לרוב. מלשכת ראש הממשלה נמסר בתגובה כי ההחלטה בנושא טרם התקבלה.