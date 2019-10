YES הופכת לשירות סטרימינג החברה הציגה היום ממשק חדש שעוצב בשיתוף פעולה עם אפל ושירות סטרימינג המכונה yes+. ערוץ 7 ,

צילום: באדיבות yes YES הופכת לשירות סטרימינג YES הופכת לשירות סטרימינג אחרי 20 שנה של שידורים דרך לווין, יס (yes) מודיעה הבוקר (שני) רשמית שתעבור בהדרגה לשידור באינטרנט בלבד כמו מתחרותיה סלקום TV ופרטנר TV. את השירות החדש משיקה yes בשיתוף פעולה אסטרטגי עם חברת אפל, דרכו תציע החברה גישה לתכני שירות הסטרימינג החדש של החברה, +Apple TV, זאת לצד גישה לשירותים נוספים כמו Amazon Prime Video. לרגל השקת yes+ נבנה ממשק ילדים ייחודי בשיתוף מומחים בעלי שם עולמי ועל פי מחקרים וצרכים שעלו מההורים. מחקרים מראים כי בישראל ילדים צופים 3.5 שעות ביום בממוצע בתכנים, מחצית מההורים מציינים שילדיהם צופים בתכנים שלא מתאימים עבורם וכי חשוב להם לפקח על זמן הצפייה שלהם והתוכן בו הם צופים. תובנות וצרכים אלו ואחרים שעלו מההורים הובילו ליצירת ממשק נפרד וייעודי שנבנה בשיתוף מומחים בעלי שם עולמי הכולל עולמות חדשניים לילדים קטנים וגדולים המביאים עימם יכולות מתקדמות שטרם נראו בחוויית הטלוויזיה בישראל, כגון: ניווט על פי דמויות אהובות, צפייה בפלייליסטים לפי מצב רוח, אפשרות לקבוע טיימר לזמן הצפייה בטלוויזיה, הגבלת שעת צפייה בערב, חסימת תכנים לא רצויים, ואף נעילת הסטרימר למצב "חדר ילדים" שלא מאפשר כלל גישה לממשק המבוגרים. שירות yes פלוס יוצע במחיר של 199 שקלים בחודש, כאשר לצד זה ניתן יהיה למצוא גישה לתכנים של החברה במודלים שונים, בהם Sting TV עם חבילת טריפל של סדרות ב-155 שקלים, חבילת טריפל מלאה של Sting TV עם כל התכנים ב-199 שקלים וכן חבילות yes Classic במחיר 149 שקלים ו-yes Ultimate ב-199 שקלים. רן גוראון, מנכ"ל החברה אמר "מדובר בבשורה גדולה לצרכנים ובהחלטה משמעותית בחיי החברה שתאפשר לנו להמשיך ולהעניק ללקוחותינו את חוויית הצפייה החכמה והמתקדמת ביותר. yes+ הינו חלק ממהלך רחב של תהליכי סינרגיה בין החברות yes, פלאפון ובזק בינלאומי ועם השקתו אנו מספקים לצרכנים את קשת ההצעות הרחבה ביותר בשוק התקשורת לכל דפוסי השימוש השונים." אילן סיגל, סמנכ"ל השיווק הוסיף, "אנו גאים להכריז היום על yes+, חוויית טלוויזיה המתקדמת בישראל העומדת בשורה אחת עם שירותי ה- OTT הטובים בעולם, עם ההשקה לצרכן אנו נציע מגוון חבילות רחב אשר מתאימות לכולם ומודל ייחודי של 'בית מעורב', הכולל שילוב של סטרימרים של yes+ וממירי לוויין, ובכך נאפשר צפייה במספר בלתי מוגבל של מסכים בבית".