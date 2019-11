כנס GoforIsrael חוזר לישראל לאחר שהתקיים בשוויץ ובסין, הכנס חוזר בדצמבר לת"א, ויארח כ-1000 משתתפים, בהם משקיעים, יזמים וראשי תאגידים מכל העולם. ערוץ 7 ,

צילום: דרור סיתהכל GoforIsrael כנס GoforIsrael, ה-23 במספר, חוזר לישראל ויתקיים ב–2 בדצמבר במלון הילטון בתל-אביב. כנס ההשקעות הבינלאומי, המאורגן על ידי בית השקעות קוקירמן וקרן הפרייבט אקוויטי Catalyst, נחשב לאחד מכנסי העסקים החשובים והיוקרתיים בישראל, בזכות הכרה בינלאומית בהשפעתו על עתיד ההשקעות הזרות בישראל ועל השקעות ישראליות וגלובליות ברחבי העולם. זהו כנס GoforIsrael השלישי שמתקיים בשנה הנוכחית, לאחר שני כנסים שהתקיימו בסין ובשוויץ. בכנס בתל-אביב תשתתף משלחת בכירה מ-INSEAD, אחד מבתי הספר לעסקים המובילים בעולם, שהינו גם המפורסם והיוקרתי ביותר מחוץ לארה"ב. את המשלחת יוביל דיקאן האוניברסיטה, איליאן מיהוב (Ilian Mihov), שגם יקבל את פרס GoforIsrael על תרומתו בהכשרת מנהלים בכירים ומשפיענים במשק ובהייטק הישראלי. בין הבוגרים הישראלים של בית הספר היוקרתי: חיים שני - לשעבר מנכ"ל נייס, איז'יה צ'צ'יק - לשעבר יו"ר HOT, עינת וילף - ח"כ לשעבר וסופרת, אמנון דיק - לשעבר מנכ"ל בזק לשעבר, יואב שלוש - לשעבר מנכ"ל סייטקס, אילן כהן - לשעבר מנכ"ל משרד רה"מ ויו"ר מקווה ישראל, אלונה בר-און - מבעלי גלובס ועוד. כמו כן, יעביר הדיקאן סדנה מיוחדת בנושא "פיתוח כלכלי ומלכודת ההכנסה הממוצעת" (Middle income trap). הכנס יתמקד בסוגיות החמות של שוק ההון, בגיוס השקעות ועידוד שיתופי פעולה בין ישראל לבין משקיעים ותאגידים. בכנס תוצג חדשנות ישראלית פורצת דרך, בתחומים כמו: IT, מדעי החיים, סייבר, מדיה, אנרגיה, ייצור מתקדם, טכנולוגיות אוטומוטיב ועוד. אדוארד קוקירמן, יו"ר בית ההשקעות קוקירמן ושותף מנהל בקרן Catalyst: "על רקע השינויים המשמעותיים בכלכלה העולמית, מקומה של ישראל במפת ההשקעות הגלובלית מתחזק. בעוד שהיציבות הכלכלית באזורים אחרים בעולם פוחתת, ישראל נשארת בינתיים אי יציב ובטוח להשקעות, עם היצע מגוון ומרשים של חברות סטארטאפ בטכנולוגיות פורצות דרך. כנס GoforIsrael מאיץ את ההיכרות של המשקיעים עם השוק הישראלי, תוך יצירת מפגש ממוקד ובלתי אמצעי בין יזמים ישראלים במגוון תחומים למשקיעים בכירים מאירופה, ארה"ב וסין. היזמים הישראלים ייהנו מההזדמנות להציג את הטכנולוגיות שלהם על הבמה וכן בפגישות מאורגנות מראש עם משקיעים איכותיים". יו"ר הכנס יהיה Ronnie Chan (רוני צ'אן), יו"ר Hang Lung Properties, מתאגידי הנדל"ן הגדולים בסין, ומייסד משותף של קרן ההון סיכון הבינלאומית Morningside, המשקיעה בטכנולוגיה. רוני צ'אן הוא גם פילנטרופ גדול ועומד בראש קרן Morningside Foundation המתמקדת בתחום החינוך וחינוך טכנולוגי, בסין, ארה"ב וישראל. בין באי כנס GoforIsrael מקבלי החלטות בכירים, אנשי עסקים ויזמים מובילים, בהם מנהלים מתעשיית ההון-סיכון כמו גם משקיעים פרטיים. בין הדוברים: יאיר שמיר שר החקלאות לשעבר ושותף מנהל בקרן Catalyst, אדי קוקירמן יו"ר בית ההשקעות קוקירמן ושותף מנהל בקרן Catalyst, ז'או ווי מנכ"ל China Everbright Limited, נתי גינור, מנהל מניות גלובליות והשוק הישראלי, Jeffries, דב מורן שותף מנהל ב – Grove Ventures, מיכאל זנג שותף מנהל ב – PreIPO Capital והכלכלן הראשי של ה – Business review, ד"ר יאיר שינדל מייסד ושותף מנהל בקרן aMoon, זאב זהבי סגן נשיא להשקעות בקרן ההשקעות של ג'ונסון אנד ג'ונסון, חגי רביד, מנכ"ל בית ההשקעות קוקירמן, טרי קוברט, עוזרת סגן נשיא לפיתוח עסקי, Merck & Co., שנגיאן פן שותפה מנהלת בקרן קטליסט, ג'ק ווילקה מנהל כספים ראשי ב – Tufin, אורן גדות מנכ"ל Incubit, יואל בר-אור מנכ"ל Trax, רוג'ה קוקירמן לשעבר מנכ"ל קבוצת רוטשילד, סיוון יערי מייסדת ומנכ"לית Innovation Africa ועוד. בית ההשקעות קוקירמן נחשב למוביל בישראל בתחום השקעות חוצות גבולות, באמצעות רשת קשרים גלובלים חזקה הכוללת תאגידים מובילים, משקיעים ומוסדות פיננסיים רבים, בשווקים כמו: אירופה וסין. מהמטה בת"א, החברה מספקת מערך מלא של שירותי בנקאות להשקעות, כולל מיזוגים ורכישות (M&A), Private Placement, הנפקות בבורסות זרות, ניהול נכסים ומתן ייעוץ אסטרטגי לחברות ישראליות, אירופאיות וסיניות. עד כה היתה הפירמה מעורבת בעסקאות בהיקף מעל 7 מיליארד דולר, באמצעות צוות מימון תאגידים (corporate finance) מהגדולים בישראל, הכולל מומחים בתחום מדעי החיים, הייטק – מדיה וטלקום, גרינטק ונדל"ן. קרן הפרייבט אקוויטי Catalyst משקיעה בחברות ישראליות. הקרן, שנוסדה בארץ בשנת 1999, מנהלת למעלה מ-250 מיליון דולר, ותומכת בצמיחתן לטווח ארוך של חברות ישראליות בגודל בינוני, עם חדשנות בשווקים גלובליים. לשותפים בקרן רקע גלובלי ורב תחומי ורשת קשרים עסקיים משמעותיים בארץ ובעולם. חברות הפורטפוליו בקרן כוללות חברות מתעשיות הטלקום, תעשיה מתקדמת, IT, ציוד רפואי, ומדעי החיים/פארמה.