זעם בשמאל על מינוי קובי אלירז ח"כ הורוביץ תוקף את בנט בעקבות מינוי אלירז, "מה אכפת לו המדינה, העיקר ההתנחלויות. מה אכפת לו יהודית ודמוקרטית, העיקר סיפוח". ערוץ 7 ,

Photo by Hillel Maeir/Flash90 קובי אלירז יו"ר המחנה הדמוקרטי, ח"כ ניצן הורוביץ, תקף בצהריים (חמישי) את החלטת שר הביטחון בנ7ט למנות את קובי אלירז לפרויקטור לנושא המערכה על שטחי סי במשרדו. "שר הביטחון הזמני ממפלגת שלושת המנדטים משתולל: מינה את קובי אלירז, יקיר המתנחלים, להיות אחראי על שטח C. נותן לחתול לשמור על השמנת", תקף הורוביץ. "מה אכפת לו המדינה, העיקר ההתנחלויות. מה אכפת לו יהודית ודמוקרטית, העיקר סיפוח. לשם זה הולך, אם לא נעצור אותם", הוסיף יו"ר המחנה הדמוקרטי. מתנועת השמאל "מפקדים למען ביטחון ישראל", נמסר בתגובה למינוי, "מאז שנכנס למערכת הפוליטית, מקדם בנט בלהט את רעיון סיפוח שטחי C. רעיון שלא במקרה נדחה על ידי ממשלות ישראל השונות, כולל אלו שבנט היה חבר בהן". "כעת עולה הרעיון שוב ומוצג כרעיון פשוט, קל לביצוע ובקונצנזוס בעוד שהמציאות והמחקרים מוכיחים אחרת. אלו שביצענו אנו וגם אלו שמבצעים בתוך מנגנוני הממשלה. מה שנועד אולי להיות קמפיין בחירות יוביל להעברת כפרים פלסטיניים לשליטה ישראלית מלאה, דרך שינוי תוואי הגדר, וכל זה בעלות של 52 מיליארד ש"ח על חשבון אזרחי מדינת ישראל", טוענים בתנועה. לדבריהם, "רוב מוחלט בציבור אינו רוצה סיפוח שסופו שליטה במיליוני פלסטינים והפיכתם לאזרחי המדינה. מדינה מתוקנת מקבלת החלטות אסטרטגיות בהליך סדור ומכריזה על החלטותיה בגלוי ובאומץ ולא מאפשרת לבצע מהלכים כגנבים בלילה".