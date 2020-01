לראשונה מאז הסכמי אוסלו שר הביטחון נפתלי בנט אישר הכרזה על 7 שמורות טבע חדשות בשטחי C המינהל האזרחי יקדם את המהלך בהנחיית בנט, לאחר שנים בהן לא קודם בשל היעדר אישור מהדרג המדיני. עדו בן פורת ,

Flash 90 נפתלי בנט לראשונה מזה 25 שנים: שר הביטחון, נפתלי בנט, אישר היום (ד׳) הכרזה על שבע שמורות טבע חדשות ביהודה ושומרון, לצד הרחבת 12 שמורות נוספות. ניתנה הנחיה למינהל האזרחי ביהודה ושומרון לקדם את המהלך, לאחר שנים בהן לא קודם בשל היעדר אישור מהדרג המדיני. לאחר ביצוע ההליך המנהלי, יעברו השמורות החדשות הליך פתיחה לציבור ע"י רשות הטבע והגנים. 7 השמורות החדשות יוכרזו במערת אריאל, נחל אוג, ואדי מלחה, נהר הירדן הדרומי, בתרונות, נחל תרצה, ערבות הירדן + רותם משכיות. במקביל, יורחב שטחן של 12 שמורות קיימות במקומות הבאים: מצוק ההעתקים, נחל קנה, סרטבה, פצאל, אום זוקא, עינות צוקים, חרובה, הסלוודורה הפרסית, הר ג'דיר, קנה וסמר, ביצת ואדי מלחה, קומראן. הודעה תימסר לרשות הפלסטינית בהתאם. שר הביטחון בנט אמר: "היום אנחנו מעניקים חיזוק גדול לארץ ישראל וממשיכים לפתח את ההתיישבות היהודית בשטחי C. במעשים, לא במילים. באזור יהודה ושומרון אתרי טבע עם נופים מדהימים, אנחנו נרחיב את הקיימים ונפתח גם מקומות חדשים. אני מזמין את כל אזרחי ישראל לקום ולהתהלך בארץ, לבוא ליהודה ושומרון, לטייל, לגלות ולהמשיך את המפעל הציוני". ירון רוזנטל, מנהל בית ספר שדה כפר עציון, בירך: "החלטת שר הביטחון על הוספת שמורות טבע בשטחי c היא חבל הצלה לרצף האקולוגי של נהר הירדן. חלק ניכר מהתייחסות השר היא לרצף האקולוגי במקביל לנהר הירדן ולבקעה. מדובר באזור שבו מיני צמחים ייחודיים, בעלי חיים נדירים ובתא מחייה טבעי אחרון לזנים שונים''.