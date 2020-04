כשפסח עוד יומיים, זה הזמן לנסיך מצרים

שם, על המסך, בין עוד מירוץ כרכרות משגע לשירים שהילד שלכם יזמזם במשך חודשיים, מסתתר לו סיפור ישן נושן. לסיפור הזה קוראים יציאת מצרים.

נכון, לא הכל מדויק ולפי הפרטים התנ"כיים. נכון, לא כל התכנים והאג'נדות הם ברוח ישראל סבא. אבל הסיפור נמצא שם, והוא חי. ובועט.

'נסיך מצרים' הוא הפעם הראשונה בה רובנו ראינו את התנ"ך מתעורר לחיים, ולמשך 94 דקות שקענו לעולם נאיבי יותר, מצויר יותר. אז אמנם חשוב להדגיש לילדים לפני/אחרי הצפיה בסרט שמדובר בסרט מצויר, ושלא בטוח שמשה הוא באמת זה שהפיל את האף של הספינקס... אבל גם אם לא נכנסים לדיוקים ומסרים, ההומור הפשוט והציורים החיים הם כל מה שנדרש כדי שהילד שלכם יגיע לליל הסדר כשהוא קצת יותר מחובר לסיפור יציאת מצרים – הסיפור שלנו.

ולגבי העלילה, טוב, אני יכול לתאר פה את העלילה, אבל אולי עדיף שפשוט תפתחו בפרקים הראשונים של ספר שמות. אני בטוח שזה יעשה את העבודה.

קצת טכני: מדובר בסרט יחסית חדש, בטח יחסית לסרטים הקודמים שהזכרנו במדור הזה, והוא רק בן 22 שנה. את הסרט ייצרו אולפני דרימוורקס ("שרק", " להציל את טוראי ריאן" ועוד), והוא הפך במהירות לסרט המצוייר הדו-ממדי הרווחי ביותר שלהם – כמעט רבע מיליארד דולר. כל השירים בסרט נחשבים להצלחה וזכו לתשבוחות, ושיר הנושא "When You Believe" אפילו זכה באוסקר.

גאוות יחידה: וואו, קשה לבחור. אבל, אם בכל זאת צריך לשים את האצבע על נקודה אחת, אז אין ספק שהנקודה הזאת היא עפרה חזה. ה-עפרה חזה, ב"ה" הידיעה. לא רק שעפרה היא זו שדיבבה את יוכבד, אימו של משה, בגירסה המקורית וכמובן גם בעברית, היא גם שרה את השיר שליווה את הסרט – 'Deliver-us' ('הושיע נא' בעברית), בלא פחות מ17 שפות שונות. צר לי ירדנה, אבל בקרב הזה הפסדת...

איפה רואים: היה פעם בנטפליקס, כיום משודר בסלקום TV.

*סתם עובדה מעניינת – עפרה חזה, אחת הזמרות הגדולות שהיו פה, היא גם זו שדיבבה לעברית את הסרט המצוין "המלך ואני" ושרה את כל השירים שם, אבל זה כבר נושא לפעם אחרת...