ממשלת נתניהו-גנץ: הבנייה הפלסטינית הלא חוקית תמשיך להשתולל תנועת רגבים פנתה לראש הממשלה לפני החתימה על ההסכם בדרישה להטיל על אחד השרים את המערכה לשמירה על שטחי C.

צילום: דוברות נתניהו וגנץ חותמים על ההסכם הקואליציוני תנועת רגבים שיגרה מכתב לראש הממשלה בנימין נתניהו, עוד לפני שחתם על ההסכם עם ''כחול לבן'', בדרישה למנות את אחד משרי הממשלה כאחראי על עצירת הבנייה הלא חוקית הפלסטינית בשטח C. מאיר דויטש, מנכ''ל רגבים, ציין במכתבו כי בשנה האחרונה עסקו שניים מדיוני הקבינט המדיני–בטחוני בסוגיית ההשתלטות הפלסטינית על שטחי C ביהודה ושומרון. "המחקרים שפרסמה תנועת רגבים והועברו לידיך, הדיונים שנערכו בוועדת חוץ וביטחון של הכנסת, שהובילו לאיגום נתונים על ידי משרד הביטחון, הציפו את הסכנה האסטרטגית במהלכים שמובילה הרשות הפלסטינית החותרת במשך שנים ארוכות להשתלט בפועל על שטחי C ביהודה ושומרון, באופן שיקבע עובדות בשטח, תוך פגיעה אנושה במדינת ישראל, בביטחונה ובביטחון אזרחיה – הן באופן מידי והן במבט צופה פני עתיד''. דויטש מזהיר כי הרשות הפלסטינית לא תסתפק בעשרות אלפי המבנים הבלתי חוקיים שנבנו בעשור האחרון בשטח C בתמיכתה הישירה והעקיפה, ואף לא במאות אלפי הדונמים שנתפסו עד עתה בעזרת 'השתלטות חקלאית'. ''בכוונתה להמשיך במהלכים אלו באמצעות ארגונים אזרחיים ומימון זר''. מנכ''ל רגבים מבקש מנתניהו לא להזניח את הטיפול בהשתוללות הבנייה הפלסטינית, ''כשם שהשקעתך המרובה בסוגיית נגיף הקורונה, לא מפחיתה את עיסוקך בסוגיות אסטרטגיות אחרות העומדות לפתחך ולפתחה של מדינת ישראל כולה, כגון האיום האיראני ושמירת הביטחון והגבולות, יש לראות בסוגית שטחי C נושא אסטרטגי שמדינת ישראל חייבת לתת לו מענה מעמיק, יסודי ויעיל''. ''אדוני ראש הממשלה, מבלי לתת מענה נחוש לסוגיה, מדינת ישראל צפויה חלילה למצוא את עצמה נכנעת ללא קרב לתכנית הסיפוח של אבו מאזן, ולהקמת מדינת טרור בלב הארץ''. כאמור, ברגבים דורשים להעביר את הטיפול בסוגיית המערכה על שטחי C לידי שר מהמחנה הלאומי, ''אשר ימונה על משרד ממשלתי שיעסוק בעניין זה באופן ייעודי וממוקד, יגבש אסטרטגיה מקיפה, ויוביל את התגובה ההכרחית של מדינת ישראל לסוגיה זו''.