סערה בשבדיה: המבוגרים הוקרבו לטובת צעירים?

שבדיה סוערת לאחר שחילופי הודעות דואר אלקטרוני חושפות כי האפידמיולוג הראשי במדינה, אנדרס טגנל, שקל להקריב את האזרחים המבוגרים במדינה על מנת לייצר חסינות עדר במהירות האפשרית.

למרות הטענות של טגנל כי מטרתו לא היתה להשיג חסינות עדר אלא להאט את התפשטות הנגיף בשבדיה, עיתונאים שבדים חשפו תחת חוק חופש המידע תכתובות דואר אלקטרוני המוכיחות כי טגנל ראה בחסינות העדר את המטרה העיקרית שלו בחודש מרץ האחרון, ימים ספורים לאחר שארגון הבריאות העולמי הכריז על הקורונה כמגיפה, והיה מוכן להקריב את האזרחים המבוגרים בשבדיה למען המטרה הזו.

על פי החשיפה, באחת מהודעות הדואר האלקטרוני שהעביר למקבילו הפיני, מיקה סלמינן, ולראש סוכנות הבריאות השבדית, היתה הצעה מרופא בדימוס לייצר חסינות עדר "על ידי אפשרות לאנשים בריאים להידבק בקורונה תחת ביקורת".

טגנל עצמו טען באותה הודעת דוא"ל כי "נקודה אחת תהיה לשמור על בתי ספר פתוחים על מנת להגיע מהר יותר לחסינות העדר", אך מקבילו הפיני דחה את ההצעה וטען כי "עם הזמן, ילדים יפיצו את המחלה לקבוצות גיל אחרות".

בהודעות דוא"ל אחרות, שואל האפידמיולוג הראשי את יוהאן גייסקה, אחד מקודמיו וכעת יועץ בתשלום לסוכנות הבריאות הציבורית השוודית, מה לדעתו יקרה אם הנגיף יורשה להתפשט באוכלוסייה".

העיתונאים השבדים טוענים גם כי טגנל מחק מיילים רבים לפני החשיפה, כאשר האפידמיולוג טען כי "המיילים הם ככל הנראה חלקים מתוך דיוני עבודה עם קבוצות שונות, שלא היה צורך לשמור עליהם".

הרשויות בשבדיה העריכו כי 40 אחוזים מאוכלוסיית שטוקהולם הייתה חולה בקורונה עד חודש מאי, אולם מחקרים לאומיים מצאו כי החסינות לנגיף נותרה נמוכה יחסית. מחקר שפורסם בשבוע שעבר בכתב העת Journal of the Royal Society of Medicine הגיע למסקנה כי חסינות העדר "לא היתה בשום מקום באופק" בשבדיה.