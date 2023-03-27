\nПолиция Дортмунда, земля Северный Рейн-Вестфалия, объявила в прошлый четверг о вступлении в силу запрета на ношение желтой Звезды Давида со словом «непривитый» во время акций протеста против правительственных мер, направленных на сдерживание пандемии COVID-19.\n\n\n\nЕвреев в нацистской Германии и на большинстве оккупированных земель заставляли носить опознавательные знаки, в том числе желтые звезды со словом «еврей».\n\n\n\nТакие символы стали обычным явлением на демонстрациях против ограничений COVID-19 в Европе и Северной Америке, а лозунги часто печатаются на иврите. Некоторые протестующие также несут плакаты, сравнивающие жертву Холокоста Анну Франк или немецкую активистку сопротивления Второй мировой войны Софи Шолль с протестующими против мер по блокировке коронавируса.\n\n\n\n«Любой, кто таким образом демонстрирует еврейскую звезду, вульгаризирует запланированное убийство миллионов евреев национал-социалистической Германией и ставит под угрозу общественное спокойствие», — заявил начальник полиции Дортмунда Грегор Ланге.\n\n\n\nТе, кто подает заявку на получение разрешения на демонстрацию, теперь должны будут соблюдать запрет на демонстрацию символов, вульгаризирующих Холокост, а нарушителям будут предъявлены обвинения, сообщили в полиции.\n\n\n\nРяд немецких земель рассматривают возможность введения аналогичных правил — к этому с первых дней пандемии призывал национальный уполномоченный Германии по антисемитизму Феликс Кляйн.\n\n\n\nМюнхен запретил эту практику в июне 2020 года, а Висбаден последовал его примеру в июле 2020 года. По словам городского сенатора юстиции Клаудии Шиллинг, Бремен также рассматривает такой шаг.\n\n\n\nВыступая на прошлой неделе с немецким медиа-консорциумом Redaktionsnetzwerk Deutschland, Шиллинг сказала, что практика связывания желтой звезды «с собственным статусом вакцинации не только является дурным тоном, но и, на мой взгляд, является уголовным преступлением подстрекательства людей».\n\n\n\nГермания пока не требует, чтобы граждане были в обязательном порядке вакцинированы, но Бундестаг или парламент рассматривает возможность введения такой меры.\n\n\n\nПо словам комментатора \nDie Welt\n Тилля-Раймера Столдта, «сумасшедшие» маргиналы протестующих намекают — демонстрируя такие символы, — что у Германии есть тайная цель — расстрелять или удушить газом миллионы непривитых немцев, подобно тому, как нацисты убили 6 миллионов евреев в Холокост».\n\n\n\n«Они заявляют, что непривитые — это «новые евреи», а некоторые люди даже назвали Германию «диктатурой коронавируса», — написал он в редакционной статье на тему заявление начальника полиции Ланге.\n\n\n\n«Для некоторых сумасшедших это может звучать как диктатура Короны, но для подавляющего большинства это звучит как демократия, отстаивающая себя», — написал Столдт.\n\n