גבר כבן 25 נפצע באורח בינוני ואישה כבת 31 נפגעה באורח קל בתאונת דרכים בין שני כלי רכב, בכביש מנחם בגין סמוך למחלף קרית משה בירושלים.

חובשים ופראמדיקים של מד"א טיפלו בפצועים ופינו אותם לבית החולים שערי צדק בעיר.