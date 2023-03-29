\nВерховный лидер Ирана Аятолла Али Хаменеи в четверг, 2 ноября, заявил, что США являются «врагом номер один» Ирана.\n\n\n\n«Америка для нашей страны является врагом номер один», - цитирует агентство Reuters слова Хаменеи. «Мы никогда не смиримся с их издевательствами над ядерной сделкой, они используют все беззакония, чтобы уничтожить плоды ядерных переговоров».\n\n\n\nАгентство IRNA процитировало Хаменеи, утверждавшего, что ненависть США к Ирану «затмевает им здравый смысл, заставляя их повторять свои ошибки».\n\n\n\nВ среду \nна встрече с президентом России Владимиром Путиным Хаменеи сказал\n, что сотрудничество Тегерана и Москвы поможет «изолировать Соединенные Штаты» и «стабилизировать Ближний Восток». По его словам, Тегеран и Москва, объединившись для одной цели, вполне смогут её достичь, ибо «[только] наше сотрудничество может изолировать Америку... Мы способны отразить американские санкции, отказавшись от доллара и заменив его национальными валютами в двусторонних и многосторонних операциях».\n\n\n\nНа прошлой неделе Хаменеи утверждал, что Соединенные Штаты создали джихадистскую исламскую группировку «Исламское государство».\n\n\n\nРанее он угрожал «уничтожить» ядерное соглашение 2015 года, которое его страна подписала с западными державами, если от него откажется президент США Дональд Трамп.\n\n