\nВчера, 17 января, Нир Баркат, министр экономики и промышленности, возглавляющий \nизраильский Институт стандартов\n, пообещал: «То, что было – не то, что будет».\n\n\n\nКонкретно же он поручил команде своего Министерства как можно скорее сформулировать ряд срочных рекомендаций, призванных резко сократить регулирование, которое ложится тяжким бременем на карманы израильских граждан, платящих гораздо больше из-за чрезмерного регулирования в нашей стране.\n\n\n\nВо время визита в возглавляемый Институт, Баркат сказал: «Недопустимо, чтобы граждане Израиля страдали от абсурдного нормативного бремени, в результате чего они платят гораздо больше без необходимости».\n\n\n\n«Я поручил команде Министерства экономики и промышленности в кратчайшие сроки сформулировать ряд рекомендаций, которые снизят барьеры для ввоза продукции из-за рубежа, повысят конкурентоспособность и снизят цены на продукцию, чем облегчат жизнь граждан», - твердо заявил он.\n\n