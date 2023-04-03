\nВ воскресенье, 1 апреля, министр обороны Авигдор Либерман пообещал, что тела террористов, которые были убиты во время беспорядков на границе Израиля и сектора Газы, не будут возвращены, пока террористическая организация ХАМАС не вернет тела Адара Голдина и Орона Шауля.\n\n\n\n«ХАМАС инвестировал 260 миллионов долларов в террористическую инфраструктуру вместо электроэнергии и воды, и, несмотря ни на что, они неожиданно обнаружили 15 миллионов долларов на парад в выходные дни», - сказал Либерман в интервью \n20 каналу ИТВ\n.\n\n\n\nМинистр обороны осудил призывы председателя партии МЕРЕЦ Тамар Зандберг к созданию комиссии по расследованию событий на границе с Газой.\n\n\n\n«Я думаю, что \nТамар Зандберг представляет исключительно палестинцев\n. Она долгое время не представляла Израиль. Движение МЕРЕЦ вместе с Объединенным арабским списком принадлежит к Рамалле, и я не понимаю, что они делают в Кнессете», - сказал он.\n\n\n\nЛиберман также подверг резкой критике ведущего радиостанции «Галей ЦАХАЛ» Коби Мейдана, заявившего, что ему стыдно быть израильтянином.\n\n\n\n«Человеку, который выступает с нападками на ЦАХАЛ – не место на армейской радиостанции. Я уверен, что командир «Галей ЦАХАЛ» сделает правильные выводы», - сказал министр.\n\n