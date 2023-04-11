\nРоссия заявила, что запустила ракеты морского базирования «Калибр» для уничтожения оружия, поставленного Западом Украине.\n\n\n\nГлавный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что дальнобойное оружие поразило ряд целей, в том числе партию вооружения и техники на железнодорожном узле Малин в Житомирской области.\n\n\n\nВидео с заявлением Конашенкова, опубликованное государственным информационным агентством ТАСС в субботу, было перемежено кадрами дневного пуска корабля, похожего на корабль Черноморского флота России.\n\n\n\n\n \n\n\n\nКонашенков заявил, что оружие «доставлено из США и стран Европы для группировки украинских войск на Донбассе».\n\n\n\nОн сообщил, что высокоточными ракетами дальнего действия воздушного базирования на объекте в Одесском порту были поражены склады с топливом для украинской бронетехники, а также успешно поражены три украинских командных пункта. Один из них был командным пунктом 109-й бригады территориальной обороны.\n\n\n\nПо словам Конашенкова, два украинских истребителя Су-25 были сбиты, один над самопровозглашенной Донецкой Народной Республикой, а другой в Херсонской области, а также восемь складов с боеприпасами.\n\n\n\n«В результате авиаударов уничтожено более 270 националистов», — сказал он, добавив, что «выведено из строя 52 единицы боевой техники».\n\n\n\nАэрофотоснимки министерства обороны России были показаны в заявлении Конашенкова о дыме, поднимающемся из районов, по которым, по его словам, были успешно нанесены удары.\n\n\n\n\n \n\n\n\nРядом с графиком Конашенков перечислил, по словам России, потери военной техники Украины с начала вторжения 24 февраля. Сюда входят 174 самолета, 125 вертолетов и 3182 танка, а также другие потери.\n\n\n\nУдары происходят на фоне попыток России перехватить увеличивающийся поток вооружений, которые Запад поставляет Киеву. Россия заявила, что западное вооружение Украины равносильно «войне по доверенности» Соединенных Штатов и их союзников.\n\n\n\nВ четверг Сенат США проголосовал за отправку пакета военной и гуманитарной помощи на сумму 40 миллиардов долларов Украине как стране, которая борется с Россией.\n\n\n\nГосударственный департамент сообщил \nNewsweek\n в пятницу, что «Америка и наши союзники и партнеры поддерживают их (Украины, - ред.) усилия по защите своей страны и защите своих сограждан».\n\n\n\n«Мы являемся ведущим в мире поставщиком помощи Украине в области безопасности в трудный час, и мы призываем союзников и партнеров по всему миру делать то же самое», - заявил в пятницу представитель Госдепартамента\n\n