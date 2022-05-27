\nПо инициативе главы израильской дипломатической миссии в ООН Гилада Эрдана послы в ООН из разных стран мира прибыли сегодня, в пятницу, 27 мая, в Иерусалим, чтобы посетить Яд Вашем. Затем они совершили поездку по Старому городу, побывали у Западной стены, а вечером будут приглашены на Шаббат в Старом городе.\n\n\n\nГилад Эрдан говорил с послами о свободе отправления культа в святых местах в Иерусалиме и важности этого города для Израиля, а также о тысячелетней связи между еврейским народом и Иерусалимом.\n\n\n\n“Я привез послов в Иерусалим, чтобы они узнали правду и увидели ее своими глазами. В ООН распространяется ложь о ситуации в Иерусалиме, поэтому очень важно, чтобы зарубежные дипломаты всё внимательно сами посмотрели и оценили, как Израиль поддерживает свободу вероисповедания. Они вспомнят об этом в следующий раз, когда наши враги попытаются распространять ложь об Израиле”, - сказал Эрдан.\n\n\n\nСписок стран, послы которых в ООН прибыли в Израиль и сделали коллективное фото у Западной стены: Мексика, Польша, Чехия, Словакия, Узбекистан, Казахстан, Танзания, Бенин, Бурунди, Эстония, Малави, Сальвадор, Панама.\n\n\n\n\n\n