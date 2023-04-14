\nГенеральный прокурор Гали Бахарав-Миара представила в Верховный суд свою позицию относительно петиций против назначения председателя ШАС Арье Дери министром в правительстве, учитывая его осуждение за налоговые правонарушения.\n\n\n\nБахарав-Миара заявила в своем письме, что петиции касаются важных вопросов полномочий Кнессета принимать и вносить поправки в Основные законы, а также стандартов и соображений по назначениям министров в израильское правительство.\n\n\n\nОна также заявила, что назначение Дери министром внутренних дел и министром здравоохранения представляет собой “радикальное отклонение от разумного”, учитывая, что это не первая его судимость за преступления, совершенные на посту министра внутренних дел.\n\n\n\nДери был осужден в 1999 году за взяточничество и в 2003 году за злоупотребление доверием, что сделало его осуждение в 2022 году третьим в его политической карьере.\n\n\n\nБахарав-Миара написала, что это демонстрирует “образец преступной деятельности во время пребывания на государственной службе, что поучительно в отношении того, как он относится к верховенству закона.\n\n\n\nГенеральный прокурор также отметила, что суд установил, что Дери был “на грани” непригодности для должности министра в 2016 году - более чем через десять лет после его предыдущего осуждения. Следовательно, его последняя судимость должна была сделать его непригодным, утверждает Бахарав-Миара.\n\n\n\nТакже она заявила, что “правительство не придало должного значения серьезности неоднократных нарушений со стороны депутата Кнессета, которые несут в себе моральную распущенность, и не уделило серьезного внимания вопросам этики и верховенства закона”.\n\n\n\n\n\n