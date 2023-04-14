עליות מחירים בולטות נרשמו בסעיפי הלבשה והנעלה שעלה ב-4.1%, תרבות ובידור שעלה ב-0.9% ודיור שעלה ב- 0.6%.

ירידות מחירים בולטות נרשמו בפירות הטריים שירדו ב-2.8% וריהוט, חומרים ומוצרים לתחזוקת משק הבית שירדו ב-1.6%, כל אחד.