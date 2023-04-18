\nСегодня днём, во вторник, 18 апреля, произошла стрельба на шоссе №73 на АЗС недалеко от въезда в кибуц Ифат в Изреельской долине.\n\n\n\nСначала поступила информация, что 40-летний мужчина получил тяжёлые ранения, однако затем службы экстренного реагирования из MDA и United Hatzalah, прибывшие на место происшествия, чтобы оказать помощь пострадавшему, вынуждены были констатировать его смерть.\n\n\n\nМедики скорой помощи MDA Шауль Авидев и Давид Иферган рассказали: "Когда мы прибыли на место происшествия, то увидели мужчину, лежащего на заправке без сознания и страдающего от тяжелых проникающих ранений тела. Мы провели ему медицинские тесты, он был без признаков жизни и, к сожалению, нам пришлось констатировать его смерть".\n\n\n\nПолиция начала расследование обстоятельств стрельбы. По всей видимости, мужчину застрелили из проезжавшей мимо машины. Предполагается, что это криминальное преступление.\n\n\n\n\n\n