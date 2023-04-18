דיווח ראשוני על גבר בן 40 שנפצע באורח קשה מירי באזור קיבוץ יפעת בעמק יזרעאל. כוחות גדולים עושים דרכם למקום.

צוותי מד"א מעניקים לפצוע טיפול ראשוני במקום. נסיבות האירוע בבדיקה