\nВ пятницу днем произошло чрезвычайное происшествие во время группового семейного похода по руслу реки Цеелим в Иудейской пустыне.\n\n\n\nДва человека – отец и сын сорвались с обрыва.\n\n\n\nВ их спасении были задействованы бойцы авиационно-спасательного подразделения ЦАХАЛа 669\n\n\n\nКак оказалось, отец погиб. Его смерть констатирована на месте трагедии. Сын получил тяжелую черепно-мозговую травму. Он эвакуирован в больницу «Сорока» в Беэр-Шеве.\n\n\n\nВедется расследование обстоятельств этого несчастного случая, приведшего к гибели.\n\n\n\n\n\n