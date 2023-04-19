שלושה בני אדם נפצעו, אחד מהם באורח קשה, בתאונת דרכים בין שלושה כלי רכב בכביש 334, סמוך לקיבוץ דורות.

צוותי מד"א טיפלו בפצועים ופינו אוותם לבית חולים.