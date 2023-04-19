\nКак стало известно, на прошлой неделе посол Израиля в ООН Гилад Эрдан, действуя в сотрудничестве с организацией «Эш ха-Тора», провел имитацию пасхального Седера в Организации Объединенных Наций с участием послов из 70 стран мира.\n\n\n\nНа церемонии были поданы традиционные праздничные угощения, прочитаны избранные отрывки из Агады, а иностранные дипломаты ознакомились с традициями и обычаями, связанными с праздником.\n\n\n\nОчевидно, что мероприятие было инициировано с целью укрепления знакомства представителей разных стран мира (среди которых были посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд и посол Украины в ООН Сергей Кислица) с еврейскими религиозными традициями и ценностями.\n\n\n\nВ своем выступлении, обращенном к участникам Седера, Эрдан, в частности, сказал: «Нам велено пересказывать историю Исхода, вспоминая о том, как мы были рабами в Египте и были выведены оттуда самим Б-гом. Таким образом, Исход становится коллективной памятью всего еврейского народа и каждого еврея отдельно».\n\n\n\n«История Исхода еврейского народа из рабства на свободу уже давно стала универсальным символом борьбы за свободу во всем мире, среди евреев и неевреев. Важно помнить, что История Исхода – это начало пути еврейского народа. Продолжение истории – это долгий путь и трудности, с которыми мы столкнулись, направляясь к Земле обетованной, чтобы основать еврейское государство на Эрец-Исраэль. Исход из Египта – ещё одно доказательство права еврейского народа вернуться на родину, и основать там своё национальное государство», - указал он.\n\n\n\n«Таким образом, это не только история еврейской эмансипации, это также история еврейской государственности – законного права еврейского народа вернуться домой на землю, обещанную нам самим Б-гом. Сегодня современное Государство Израиль является продолжением тот самый Исхода, и это – история большого успеха. Когда каждая еврейская семья пересказывает историю нашего пути от рабства в Египте до свободных людей в Сионе, мы напоминаем миру, что Израиль был, есть и всегда будет родиной еврейского народа», - твердо заявил Эрдан.\n\n\n\n«Многие рассматривают ООН как орган, который в 1947 году «даровал» еврейскому народу государство. Однако, вечная и нерушимая связь еврейского народа и Земли Израиля была рождена Б-жьим обетованием нашему праотцу Аврааму, и именно Исход сделал это обетование реальностью», - добавил посол нашей страны.\n\n\n\n«Сегодня мы делимся с вами этой древней еврейской традицией не только для того, чтобы вспомнить, откуда пришел мой народ, но и для того, чтобы понять, куда мы идем. Пусть этот год станет годом свободы для всех людей во всем мире: от Украины до Ирана. С праздником!», - пожелал Гилад Эрдан, обращаясь к участникам Седера.\n\n\n\n\n \n\n