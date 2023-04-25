\nПредседатель «Бейт ха-Иегуди» раввин Рафи Перец пытается помешать министру юстиции Айелет Шакед вернуться в партию накануне выборов в Кнессет.\n\n\n\nРаввин Перец просит сотрудников секретариата «Бейт ха-Иегуди» не вносить изменений в партийную конституцию, которые позволят Шакед снова стать членом «Еврейского дома», как в былые славные времена.\n\n\n\nСогласно действующей конституции, лицо, работающее в партии, должно быть членом еврейского дома в течение 18 месяцев, предшествующих избранию.\n\n\n\nРаввин Перец, который знает, что Шакед очень популярна среди избирателей «Бейт ха-Иегуди» и среди представителей религиозного сионизма, дал понять сотрудникам секретариата, что он не намерен предпринимать шаги, которые позволили бы ей вернуться в партию.\n\n\n\nСледует отметить, что в последние дни ключевые активисты «Бейт ха-Иегуди» подходили к Шакед с предложением вернуться и возглавить партию.\n\n\n\nРанее сегодня министр юстиции встретилась с министром образования Нафтали Беннетом в его офисе в Тель-Авиве на фоне политических событий последних дней.\n\n\n\nПо сообщениям, на следующих выборах Шакед планировала присоединиться к «Ликуду», но вполне возможно, что она вернется в «Бейт ха-Иегуди» и в качестве лидера партии поведет ее на выборы.\n\n