\nПремьер-министр Биньямин Нетаньяху встретился сегодня (в понедельник) с делегацией членов Конгресса от Демократической партии во главе с лидером демократического меньшинства в Палате представителей США конгрессменом Хакимом Джеффрисом в канцелярии премьер-министра в Иерусалиме.\n\nНетаньяху обсудил с ними необходимость предотвратить получение Ираном ядерного оружия, соглашения Авраама и возможности расширения круга мира с другими странами.\n\nВо встрече также приняли участие министр по стратегическим вопросам Рон Дермер, посол США в Израиле Томас Нейдес, политический советник премьер-министра Офир Флек и заместитель главы Национальной ассамблеи по внешней политике Авивит Бар-Илан.\n