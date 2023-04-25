דיוויד בלאט הדליק משואה בטקס בהר הרצל: "לכבוד מדינת ישראל שכעולה חדש אימצה אותי לחיקה. לכבוד המשפחה המופלאה והחמה של הספורט הישראלי, שנתנה לי את האפשרות לפרוץ גבולות''. לכתבה המלאה