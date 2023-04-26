\nCityPass, компания, которая управляет движением иерусалимских трамваев, подготовила сюрприз. В течение всего дня восемь музыкантов Иерусалимского симфонического оркестра играли для пассажиров классическую музыку и исполняли песни о Иерусалиме. Многие пассажиры были в восторге – они присоединялись к пению и хлопали в ладоши.\n\n\nКроме того, инспекторы Light Rail раздавали на остановках воздушные шары и угощали конфетами.\n\n\n\n \n\n\nИегуда Шошани, генеральный директор иерусалимского легкорельсового транспора, сказал в интервью Arutz Sheva, что Light Rail является важной составляющей для города.\n\n\n«Если вы посмотрите на людей, которые пользуются трамваями, то увидите представителей разных народов и религий», - заметил Шошани, - «У них разные менталитеты. Но Light Rail - это место, где люди уважительно общаются друг с другом и терпеливо относятся друг к другу».\n\n\n\n\n