\nПесах – один из самых древних еврейских праздников, неразрывно связанный с важнейшим событий в нашей истории, Исходом из Египта.\n\n\n\nРанее, \nпоздравляя евреев Израиля и диаспоры с наступлением Песаха\n, \n\nАруц 7\n\n подробно рассказал об Исходе, произошедшем около 3300 лет назад, а точнее, в 2448 году по еврейскому календарю.\n\n\n\nТакже было описаны законы и обычаи празднования Песаха, рассказано о главной заповеди праздника – рассказывать об истории Исхода, об устройстве пасхальной трапезы («Седера» («порядок» на иврите)), о чтении Агады, и о том, как проводят Песах современные израильтяне – религиозные и светские.\n\n\n\nОднако, седьмой, последний день Песаха (в диаспоре – седьмой и восьмой) – это особый день, хотя и не отделённый от дней «холь ха-моэд». О нем в Торе сказано: \n«В седьмой день – священное собрание, никакой работы не делайте»\n (Ваикра, 23,8). Что же произошло в этот день такого, что он заслужил отдельного упоминания и стал днем «священного собрания»?\n\n\n\nНаши мудрецы говорят, что в седьмой день Песаха Всевышний совершил для наших отцов великие чудеса при переходе через Красное море, воды которого, по Б-жьей воле, расступились перед евреями, а затем сомкнулись над головой фараона и египтян. Так погибли ненавистники нашего народа в далекой древности, так же продолжают они гибнуть на протяжении всей нашей истории!\n\n\n\nОтмечать этот день нужно по правилам «йом това», – праздничного дня, прямо указанного в Торе (в отличие от, например, Пурима и Хануки), в радостной атмосфере, с пением и танцами.\n\n\n\nВ этот день, как и в Шаббат, нельзя работать, совершая «будничные» действия. А накануне вечером (в этом году – 11 апреля) и на другой день устраивают праздничную трапезу. Однако, эта трапеза не является еще одним Седером, проводимый только в «заход» праздника.\n\n\n\nВ седьмой день религиозные евреи молятся в синагогах также по правилам «йом това» – таким образом, служба похожа на субботнюю, но имеет определённые отличия. В частности, читается «Хазкарат Нешамот» – молитва поминания погибших. Кроме того, в некоторых общинах и ешивах существует традиция в этот день идти к водоёму и петь отрывок из Торы, посвящённый событиям Исхода: Песнь Моря (Шират Ха-Ям) – благодарственный гимн, исполненный евреями на морском берегу, как сказано: \n«И взяла Мирьям, пророчица, тимпан в руку свою, и вышли все женщины вслед за нею с тимпанами и свирелями. И отозвалась Мирьям: «Пойте Б-гу»\n (Шмот 15:20-21).\n\n\n\nСреди ультраортодоксальных евреев существует обычай бодрствовать всю ночь седьмого дня Песаха: в это время они изучают Тору, переходя к Невиим (Книгам пророков), а потом – к Ктувим (Священному Писанию), и завершают ночь чтением рассказа о переходе через Красное море из каббалистической книги «Зоар».\n\n\n\nИсточник: \nEvrofilm - еврейский медиа портал (приведено в сокращении)\n\n\n