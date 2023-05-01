\nМеталлические штампы со встроенными иглами, которыми пользовались нацистские солдаты, чтобы «метить» еврейских заключенных вытатуированными номерами в «лагере смерти» Освенцим (Аушвиц), были недавно обнаружены в Польше.\n\n\n\n\nСообщая об этом, \n\nбританская газета The Daily Telegraph\n \nцитирует директора музея Освенцима, Петра Цивински, который сказал, что данная находка является «одной из самых важных находок за все года».\n\n\n\n\n\n«Мы никогда не думали, что после стольких лет обнаружим оригинальные оборудование, применявшееся в Освенциме для татуировки заключенных», - сказал он в интервью корреспонденту британского издательства. Он же отметил, что точное место, где штампы были найдены, неизвестно, а человек, который обнаружил инструменты, пожелал остаться неизвестным.\n\n\n\n\n\nЗато точно известно, как действовали нацистские не-люди, применяя штампы: солдаты SS использовали небольшие марки, состоящие из цифр 2, 33, 6 или 9, чтобы татуировать номера на руках заключенных после их прибытия в «лагерь смерти».\n\n\n\n\n\nСами же штампы накрепко вбивались в деревянный брусок таким образом, чтобы сформировать номер, который протыкал плоть заключенного.\n\n\n\n\n\nЦифры остались на коже людей, переживших Холокост, став «меткой смерти и бесчеловечности», - добавил Цивински. - «Со временем вид татуировок утрачивается, однако эти символы говорят о драматической истории, которая произошла здесь даже после всех этих десятилетий».\n\n\n\n\n\nНапомним, что Освенцим был единственным нацистским лагерем, где заключенным ставили татуировки. Вначале идентификационные номера выставлялись на одежде заключенных, но процедура была изменена, так как одежда часто рвалась, из-за чего охранникам было сложно выявлять того или иного человека. Тогда в ход пошло клеймение цифрами.\n\n\n