\nКак стало известно, вчера, 18 апреля, Государственный департамент США объявил вознаграждение в размере семи миллионов долларов за информацию, которая приведёт к аресту Ибрагима Акила, высокопоставленного главаря ливанской шиитской террористической группировки «Хизбалла».\n\n\n\n«Ибрагим Акил, также известный как Тахсин, служит в высшем военном органе «Хизбаллы» – Совете джихада», - говорится в заявлении Госдепартамента.\n\n\n\n«В 1980-х он возглавлял «Исламский джихад» – [тогда еще] ячейку «Хизбаллы», – которая взяла на себя ответственность за взрывы посольства США в Бейруте в апреле 1983 года, в результате которых погибло 63 человека. Позже, в октябре 1983 года, та же организация взорвала казармы морской пехоты США, в результате которых погиб 241 человек», - добавил представитель американского внешнеполитического ведомства.\n\n\n\nВ 2021 году министерство финансов США заявило, что Акил «сыграл жизненно важную роль в военной кампании «Хизбаллы» в Сирии, помогая боевикам и войскам просирийского режима противостоять силам оппозиции в боях внутри Сирии».\n\n\n\nНаконец, Ибрагим Акил был связан с ныне покойным командующим силами «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР), \nгенералом Касемом Сулеймани, ликвидированным\n результате налёта американских беспилотников на международный аэропорт столицы Ирака, Багдада.\n\n\n\n\n\n\n