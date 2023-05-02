\nПрезидент Израиля Ицхак Герцог и первая леди Михаль в этот четверг, 4 мая, отправятся в Англию, чтобы представлять государство Израиль на коронации короля Великобритании Карла III.\n\n\n\nВ пятницу президент Израиля вместе с лидерами стран всего мира примет участие в приеме, устроенном королем Карлом III в Букингемском дворце в честь глав государств, королей, президентов, премьер-министров и королевских семей, которые прибудут на коронацию.\n\n\n\nНа следующий день Ицхак и Михаль Герцог будут присутствовать на официальной церемонии коронации Карла III в Вестминстерском аббатстве. Чтобы не осквернить Шаббат, президент Израиля и его жена отправятся на церемонию коронации пешком из резиденции в которой будут размещены.\n\n\n\nВ заявлении офиса президента Израиля говорится: “Президент будет действовать во всех вопросах, связанных со святостью Шаббата, по согласованию с главным раввином Великобритании Эфраимом Мирвисом, который также примет участие в церемонии коронации и вознесет особую молитву”.\n\n\n\nГлавный раввин Великобритании опубликовал специальный молебен ко дню коронации короля Карла III.\n\n\n\nРаввин Мирвис оговаривает, что к молитве следует добавлять части Галеля, а также особой молитвы за короля: “Ты посадил своего слугу короля Карла Ⅲ на трон его предков. Он правит под скипетром, символизирующим свободу, праведность и человечность”.\n\n\n\nКроме того, раввин Мирвис отмечает, что следует читать молитву о благополучии королевской семьи и завершать ее пением британского гимна.\n\n\n\n\n\n