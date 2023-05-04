\nСайт \nАссоциации еврейских организаций и общин Украины\n опубликовал интервью с неким человеком, пожелавшим остаться инкогнито, который воюет в Киеве на стороне украинских протестующих против власти.\n\n\n\n\n\n\n\nНиже некоторые фрагменты из интервью этого анонима, имеющего еврейские корни. При этом из интервью непонятно – он израильтянин или гражданин Украины.\n\n\n\n\n\n\n\n«Увиденное поначалу разочаровало – настолько все было дезорганизовано – отсутствие лидеров, внятной стратегии и т.п. Тогда, неожиданно для себя я стал отчасти управлять ходом этого противостояния, хотя поначалу не считал это «своей войной». Организовал оборону, строительство баррикад, а позднее, по просьбе людей, стал командовать одним из подразделений».\n\n\n\n\n\n\n\n«Я был несколько раз на Майдане, слушал бессвязные речи политиков, безответственные заявления лидеров оппозиции, понимая, что люди могут наломать дров. Что и произошло, когда после 7-часовых переговоров с гарантом эта троица вышла на сцену и начала прощупывать почву для компромисса. Народ их послал и начал двигаться в сторону Грушевского, собираясь идти на штурм, совершенно ничего не смысля в военном деле. Я служил в израильской армии, имею четкое представление о контртеррористических операциях, сам в них участвовал, и просто понял, что сейчас прольется большая кровь. Пересчитав людей на баррикадах и убедившись, что соотношение сил абсолютно неприемлемо для наступательных действий, я предложил занять оборонительную позицию и укрепить редуты. Сегодня эти баррикады выглядят, как они должны выглядеть. Окончательная же уверенность в том, что я именно там, где должен быть, пришла после штурма Украинского дома, где я, говоря словами «Пиркей авот», пытался быть человеком в месте, где нет людей. 1500 человек пытались захватить здание, где находилось 200 бойцов внутренних войск, в основном, курсантов, и доберись они до этих ребят – кровь пролилась бы уже с другой стороны. Мы начали переговорный процесс, завершившийся освобождением Украинского дома без единого выстрела и пострадавших».\n\n\n\n«Только в моем подразделении четверо израильтян с боевым опытом, которых, как и меня, вывело на Майдан желание избежать никому не нужных жертв. Я бы назвал всю нашу группу «голубыми касками», по аналогии с миротворцами ООН. Обстановка на Майдане достаточно нервная, много людей хотят отомстить за кровь жертв, еще больше уставших от бездействия оппозиции – все эти горячие головы полны иллюзий в отношении реальных боев и, соответственно, не представляют себе возможных последствий. Они также не задумываются о том, что по другую сторону баррикад тоже люди, поэтому наши действия не должны опорочить Майдан «с человеческим лицом».\n\n\n\n\n\n\n\n«Я с первых дней общаюсь с активистами «Правого сектора», УНА-УНСО – со всеми теми людьми, с которыми в мирное время вряд ли нашел бы точки соприкосновения. При этом позиционирую себя исключительно как еврея, причем религиозного. Под моим началом уже десятки бойцов сопротивления –грузины, азербайджанцы, армяне, русские – которые даже не пытаются говорить по-украински, – и ни разу мы не сталкивались с проявлением нетолерантности друг к другу. Все они с подчеркнутым уважением относятся к моему вероисповеданию – уже знают, что я ем, чего не ем и т.п. и это не вызывает никакого неприятия». \n\n\n\n\n\n\n\n«Я считаю, что присутствие евреев на Майдане \n– \nэто не просто освящение имени Творца – это диалог евреев c будущей властью. Это то, что позволит завтра евреям жить и работать в этой стране. И весомый противовес тем, кто кричит о «нееврейском деле». С божьей помощью, когда я смогу открыть свое лицо, то никто не скажет, что евреи отсиживались».\n\n