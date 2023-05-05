\nРезультаты опроса общественного мнения в столице Венгрии, Будапеште, однозначно свидетельствуют о том, что около 20% венгров придерживаются «экстремистских антисемитских» взглядов.\n\n\n\n\nПомимо этого, 33% граждан этой европейской страны враждебно настроены против евреев, а 19% опрошенных отрицают Холокост.\n\n\n\n\n\nПри этом оказалось, что антисемитизм респондентов не зависит от их религиозных убеждений, зато, по большей части, напрямую связан с политической позицией: наибольшее количество антисемитов выявлено среди тех, кто относится к правому лагерю. Там, как известно, доминирует партия «Йоббик», на сегодняшний день являющейся третьей по величине парламентской фракцией, владеющей 43 из 386 мандатами.\n\n\n\n\n\nВ ходе данного исследования, проведенного социологами \n\nЦентрального Европейского университета\n \nпод руководством Андраша Ковача, было опрошено 1.200 граждан Венгрии.\n\n\n\n\n\nНапомним, что в начале марта этого года \n\nАссоциация еврейских общин Венгрии («Mazsihisz»)\n \nпотребовала от правительства своей страны дать более четкое определение роли местных жителей в депортации и убийстве венгерских евреев.\n\n\n\n\n\nКак известно, в июне 1944 года 437.000 евреев были в течение нескольких недель отправлены в нацистские «лагеря смерти», и 70-я годовщина трагических событий отмечается в этом году.\n\n\n\n\n\nГлава «Mazsihisz», Андраш Хейслер заявляет, что его организация возражает против возведения мемориального комплекса в Будапеште, а также против назначения его директором человека, склонного оправдывать депортацию евреев.\n\n\n\n\n\n«Если мы не получим конкретного ответа от правительства по данному вопросу, решение о бойкоте будет утверждено», - заявил он.\n\n\n