\nМинистерство иностранных дел Сирии обратилось в пятницу к международному сообществу, генеральному секретарю ООН и Совету безопасности этой организации.\n \nСирийский МИД направил в ООН заявление с требованием осудить Израиль, якобы виновный в воздушной атаке по военному аэродрому на окраине Дамаска, сообщает The Associated Press.\n\n\n\nОфициальный Дамаск также требует от ООН предпринять срочные превентивные меры, чтобы нечто подобное «не повторилось вновь». В письме сказано, что Израиль постоянно совершает агрессию против Сирии с начала «террористической войны против страны».\n\n\n\nПо сообщению сирийских военных, сегодня в полночь Израиль выпустил несколько ракет, которые разорвались в районе авиабазы Эль-Меззе в восьми километрах к западу от Дамаска. Сирийская сторона предполагает, что снаряды были выпущены с позиций возле Тивериадского озера у северных границ Израиля. Одни источники сообщают, что несколько ракет выпустили израильские самолеты F-35. Сирийские же СМИ утверждают, что Израиль применил авиацию и ракеты «земля-земля».\n\n\n\nВласти Дамаска уже заявили о «беспрецедентном преступлении сионистского режима» и пообещали, что этот «акт агрессии» не останется без ответа.\n\n\n\nКак сообщал \nКурсор\n, в результате этого нападения вспыхнул сильный пожар и был нанесен большой ущерб военному объекту. Об убитых и раненых на аэродроме информации нет, однако видеокадры с места происшествия зафиксировали большое количество находившихся там машин «скорой помощи».\n\n\n\nУже в третий раз за последние несколько месяцев Сирия обвиняла Израиль в нападениях на свою территорию.\n\n\n\n7 декабря сирийское правительство сообщало, что Израиль обстрелял ракетами «земля-земля» подходы к аэропорту базы в Эль-Меззе.\n\n\n\nВ конце ноября арабские СМИ сообщили, что израильские самолеты совершили два авиаудара в районе Дамаска, один из которых, как сообщается, был целевым - по конвою «Хизбаллы».\n\n\n\nОбычно Израиль напрямую не комментирует сообщения о нападениях, которые появляются в арабских СМИ. Однако министр обороны Израиля Авигдор Либерман недавно сообщил Комиссии по иностранным делам и обороне, что Израиль предотвратил передачу химического оружия «Хизбалле», при этом не вдаваясь в подробности.\n\n\n\n\n \n\n