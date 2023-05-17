\nЕврейские общины Украины не скоро забудут \nСуккот\n этого года: в то время, как российские войска усиливают наступление, украинские евреи отмечали древний религиозный праздник, ставший из-за \nвойны\n самым большим испытанием с начала периода Великих осенних праздников.\n\n\n\n«За день до праздника гремели громкие взрывы. Утром в сам праздник [10 октября] обстрелов стало больше, электричество погасло, но мы подключили генератор, который получили заранее из штаб-квартиры ХАБАД-Хацала [действующей] в стране. Несмотря на ситуацию, нам удалось провести праздничные молитвы и трапезы при большом скоплении людей. Во время затишья, евреи должны совершить обряд благословения четыре видов растений на улицах города. Это – большое чудо, что никто не пострадал. Мы должны благодарить и восхвалять Б-га», - рассказывает раввин города Харьков и эмиссар движения Хабад, рабби Моше Москович.\n\n\n\nВзрывы слышались и в Николаева: «Во время праздника было много сильных обстрелов. Мы сделали всё, чтобы это не навредило радости праздника. Сотни евреев пришли, чтобы благословить четыре вида растений и присутствовать на праздничных трапезах. Мы укрепили общину праздничными проповедями, и говорили о том, что этот год является годом церемонии «Хахель» и что Б-г, безусловно, наблюдает за нами», - сказал городской раввин и эмиссар ХАБАД, рабби Шолом Готлиб.\n\n\n\nУ евреев столицы страны, города Киева, тоже был тяжелый день 10 октября: «Это было совсем непросто. Были громкие взрывы. Мы все убежали в подвал и ждали, пока всё успокоится. Сейчас у нас нет электричества...».\n\n\n\nВ Кривом Роге, где родился президент Украины, Владимир Зеленский, один из ракетных ударов серьезно повредил электросеть: «Ситуация не испортила радости праздника. Многие евреи пришли порадоваться и отпраздновать [Суккот], конечно, следуя указаниям», - говорит городской раввин и эмиссар ХАБАД, рабби Лирон Эдри.\n\n\n\n«Здесь были необычные взрывы, даже по сравнению с тем, что мы видели на войне. Всего в 500 метрах от нас был обстрел – и все, кто там был, были спасены. К сожалению, десятки человек погибли в результате взрывов. Утром в праздник [Суккота] ракета попала в центральную электростанцию города. Мы несколько часов были без электричества. Люди хотели праздновать, и мы хотели сделать всё, чтобы они были счастливы», - говорит раввин города Запорожье Нахум Арнтрой.\n\n\n\nШтаб-квартира организации «ХАБАД-Хацала Украина», главный офис которой находится в Израиле, следила за событиями в охваченной войной стране: «Несмотря на тяжелую ситуацию и страх, раввины и эмиссары продолжали руководить своими общинами».\n\n