\nЕврейский университет в Иерусалиме был признан лучшим университетом Израиля в рейтинге QS World University Rankings за 2020 год, заняв 162-место, что на восемь пунктов ниже, чем в прошлом году.\n\n\n\nТель-Авивский университет попал на 219-е, поднявшись на 11 пунктов по сравнению с пошлым годом, а Технион - Израильский технологический институт расположился на 257-м месте, опустившись на десять мест.\n\n\n\nУниверситет Бен-Гуриона оказался на 419-мместе, опустившись с 407-го, и Университе́т Бар-Ила́н вошел в диапазон 551-560, по сравнению с 601-650 в прошлом году. Хайфский университет находится в диапазоне 651-700, как и в прошлом году.\n\n\n\nВ тройку лучших университетов мира, согласно рейтингу, вошли Массачусетский технологический институт, Стэнфордский университет и Гарвардский университет.\n\n\n\nСогласно данным веб-сайта, университеты оцениваются на основе академической репутации, репутации среди работодателей, соотношения преподавателей и студентов, числа цитирований на факультет, международного рейтинга преподавателей и соотношения иностранных студентов.\n\n