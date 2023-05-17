\nИзраильское правительство решило смягчить правила, касающиеся использования оружжия против террорист\nов\n, бросающим камни и бутылки с зажигательной смесью в израильтян, и премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил на воскресном заседании правительства, что новые правила уже вступили в силу, но данное решение, по всей видимости, мало что значит до тех пор, пока генеральный прокурор Иегуда Вайнштейн не озвучит свое мнение по этому вопросу.\n\n\n\n\n\n\n\nВ последние дни среди политиков, простых граждан и даже левых СМИ наблюдается недовольство неограниченной властью Вайнштейна в том, что касается решений правительства.\n\n\n\n\n\n\n\nНа заседании правительства Нетаньяху объявил, что он дал указание пересмотреть действующие предписания касаемо применения оружия, чтобы полиция могла предотвратить террор и остановить террористов. Вайнштейн заявил в ответ, что он рассмотрит» данный вопрос.\n\n\n\n\n\n\n\nВайнштейн является не только генеральным прокурором, но и юридическим советником правительства, что дает ему возможность влиять на любые государственные решения, отказавшись защищать их от оспаривания в Верховном суде.\n\n\n\n\n\n\n\nЕго пятилетний срок подходит к концу, и еще не известно, кто будет следующим генеральным прокурором, и пойдет ли он по стопам Вайнштейна, полномочия которого многие считают диктаторскими и антидемократическими, или же правительство разделит полномочия между двумя чиновниками.\n\n\n\n\n\n\n\nКроме того, волну критики вызвало явное намерение Вайнштейна сорвать назначение Галя Гирша новым комиссаром полиции. Источники из окружения Вайнштейна рассказали СМИ, что проверка в отношении Гирша займет много времени и, что министр внутренней безопасности Гилад Эрдан должен назначить кого-то еще вместо него, хотя конкретных подозрений в отношении Гирша нет.\n\n\n\n\n\n\n\n\n«При всем уважении к суду...»\n\n\n\n\n\n\n\n\n«Камни и «коктейли Молотова» - это смертоносное оружие. В течение последних нескольких дней мы изменили инструкции полицейским в Иерусалиме», - сказал Нетаньяху, открывая еженедельное заседание кабинета министров. «В соответствии с новыми директивами, им разрешено использовать более активные методы противодействия к камнеметателям и тем, кто бросает «коктейли Молотова».\n\n\n\n\n\n\n\n«Также мы будем действовать против террористов-камнеметателей по простому принципу – любой, кто пытается нам навредить, будет покаран», - добавил он.\n\n\n\n\n\n\n\nНетаньяху также рассказал о законодательной стороне вопроса.\n\n\n\n\n\n\n\n«Мы не можем согласиться с тем, что в нашей столице Иерусалиме, или в любой части государства Израиль - в Галилее либо Негеве, люди организуют массовый террор и бросают камни и «коктейли Молотова» в проезжающие машины, убивая других людей», - отметил Нетаньяху, напомнив, что именно так в Иерусалиме на праздник Рош ха-Шана погиб Александр Левлович.\n\n\n\n«При всем уважении к суду, мы имеем право и обязанность определять эту норму, как мы сделали в отношении преступлений на сексуальной почве, и мы установим минимальное наказание для тех, кто бросает камни и «коктейли Молотова», - заверил Нетаньяху. «Те, кто будут пойманы, будут наказаны по всей строгости закона».\n\n