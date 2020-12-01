איך יכול להיות שנערה קופצת מבניין בגלל שיימינג שעברה והמערכת ממשיכה כרגיל? היכן העצירה המתבקשת? חישוב מסלול מחדש? האם למרות הכול עולם כמנהגו נוהג?Подробнее