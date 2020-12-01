\nПосле ночных консультаций, проведенных председателем «Аводы» министром экономики Амиром Перецем и его однопартийцем министром труда, социального обеспечения и социальных служб Ициком Шмули, они пришли к решению поддержать закон о роспуске Кнессета, который будет вынесен на голосование в среду, 2 декабря.\n\n\n\n«Невозможно продолжать иметь правительство, в котором самым постоянным является неопределенность. Как раз во время одного из самых серьезных кризисов \n \nгосударственный бюджет был взят в плен премьер-министром по личным соображениям. Вместо постоянного паралича и обмена обвинениями, лучше распустить Кнессет и идти на выборы прямо сейчас», - заявили Амир Перец и Ицик Шмули.\n\n\n\nНакануне стало известно, что председатель «Кахоль Лаван» Бени Ганц намерен объявить сегодня на официальной пресс-конференции, что он поддержит инициаву «Еш Атид – Телем» по роспуску Кнессета.\n\n\n\nФракция «Дерех Эрец» также намерена проголосовать в среду за роспуск Кнессета, если это предложение партии «Еш Атид» будет вынесено на голосование.\n\n