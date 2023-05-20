\nНовый опрос, опубликованный службой новостей \n12 канала\n, показывает, что доверие общественности к правительству в вопросе борьбы с эпидемией коронавируса резко упало за последний месяц.\n\n\n\nОпрошенных спросили, как они оценивают меры правительства по преодолению коронакризиса, и только 37% ответили одобрительно, в то время как 54% не одобрили то, как правительство решает эту ситуацию. Остальные 9% сомневаются.\n\n\n\nРезультаты контрастируют с результатами аналогичного опроса, проведенного всего несколько недель назад, когда было обнаружено, что 49% общественности одобряют действия правительства по преодолению кризиса.\n\n\n\nВ текущем опросе людей также спрашивали, считают ли они, что правительство несет ответственность за текущий уровень заражения. Более половины - 51% - ответили, что правительство несет «большую ответственность», в отличие от 44%, которые считают, что правительство не несет большой ответственности или не несет никакой ответственности.\n\n\n\nВ вопросе о новом локдауне опрошенные также резко разделились. 46% ответили, что в новом локдауне нет необходимости, тогда как 40% заявили о его необходимости. Интересно, что большинство из тех, кто высказался в пользу новой изоляции, назвали себя правыми, а большинство противников назвали себя левыми.\n\n\n\nРезультаты опроса также показали, что даже те, кто выступает против локдауна, будут соблюдать правила, если он будет введен: 78% респондентов ответили, что они будут это делать, в то время как только 11% заявили, что не будут.\n\n\n\nВ ходе опроса респондентам предлагалось оценить относительные показатели предыдущего премьер-министра Биньямина Нетаньяху и нынешнего премьер-министра Нафтали Беннета. 44% считают, что Нетаньяху лучше справлялся с кризисом COVID, и только 23% заявили, что Беннет справляется лучше. 26% ответили, что между ними нет никакой разницы.\n\n\n\nТакже жюдей в возрасте от 18 до 60 лет спросили их мнение о третьей прививке от коронавируса, и 64% ответили, что согласны на «бустерную» дозу, в отличие от 10%, которые заявили, что откажутся от нее. Еще 8% респондентов не определились.\n\n