\nВ ходе 50-дневной \nантитеррористической операции «Нерушимая скала» («צוק איתן»)\n \nсотрудники службы «Маген Давид Адом» оказывали медицинскую помощь без малого 842 гражданским лицам, в том числе пытаясь спасти пятерых погибших, и доставляя раненных в больницы и медицинские центры в разных городах страны.\n\n\n\n\n\n\n\n\nСообщается, что 37 израильтян пострадали от осколков ракет и минометных снарядов, получив ранения разной степени тяжести. Из них один находится в критическом состоянии, 10 – в тяжелом, 6 – получили ранения средней степени тяжести и 20 человек – легкие.\n\n\n\n\n\n\n\nКроме того, по сообщению центра «Маген Давид Адом», 33 человека пострадали от стекла, разбитого в результате падения ракет и от обрушившихся зданий, 18 пострадали в дорожно-транспортных происшествиях, которые произошли, когда в городах и населенных пунктах звучали сирены «Цева Адом», в том числе один из них находится в критическом состоянии, остальное получили легкие и средней тяжести ранения.\n\n\n\n\n\n\n\n159 израильтян, направлявшихся в бомбоубежища, пострадали от падений и ушибов, и 581 понадобилась помощь для выхода из шокового состояния.\n\n\n\n\n\n\n\nС самого начала операции и до настоящего времени, служба сбора донорской крови «Маген Давид Адом» передала 58156 пакетов и компонентов в больницы, для лечения раненных солдат ЦАХАЛа и гражданских лиц.\n\n\n\n\n\n\n\nГенеральный директор «Маген Давид Адом», доктор Эли Бин, отметил, что «бригады «Маген Давид Адом», которые работают не покладая рук, и находятся в состояние повышенной готовности в течение всей антитеррористической операции, сегодня были под огнем, оказывая профессиональную помощь раненных в Эшколе».\n\n\n\n\n\n\n\n«Я призываю общественность продолжать выполнять инструкции Службы тыла и вызвать «Маген Давид Адом» в необходимых случаях для оказания неотложной медицинской помощи по телефону 101. «Маген Давид Адом», - добавил он, - «выражает свои соболезнования семьям жертв и желает скорейшего выздоровления раненым».\n\n\n\nТочных же сведений с палестинской стороны нет: по одним сведениям, около 2100 арабов погибли, порядка 11 тысяч были ранены, однако, эти цифры разнятся в разных источниках, особенно, что неудивительно, палестинских. \n\n