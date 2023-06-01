\nМинистр иностранных дел Израиля Эли Коэн встретился в Вене с министром иностранных дел Австрии и выступил с посланием в преддверии заседания Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которое состоится в этом месяце в столице Австрии.\n\nКоэн заявил: "Израиль не позволит режиму аятолл в Тегеране обладать ядерным оружием. Австрия вместе с другими странами центральной Европы возглавляет произраильский фронт в Европейском Союзе и помогает Израилю продолжать укреплять отношения с ЕС".\n