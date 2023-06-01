\n\n\nМинистерство здравоохранения Израиля сообщило, что количество людей в стране с выявленным коронавирусом составляет по состоянию на утро вторника, 24 марта, 1656 человек. \n\n\n\n\n\n\n\nНакауне вечером \nтаковых было 1442\n. Таким образом, еще 214 взятых тестов дали положительный результат на коронавирус. За сутки, в сравнении с утром понедельника, 23 марта, 449 новых заболевших.\n\n\n\n\n\n\n\n31 госпитализированный пациент находится в тяжелом состоянии, а 47 - в состоянии средней тяжести. Минувшим вечером таких было, соответственно, 29 и 40. \n\n\n\n \n\n\n\n\n\n\n\n49 пациентов полностью вылечились от коронавируса. Это на 8 больше, чем было накануне.\n\n\n\n\n\n\nСамым молодым пациентом, который находится в тяжелом состоянии в связи с коронавирусом, без фонового заболевания, является 45-летний мужчина, проходящий лечение в больнице «Вольфсон» в Холоне.\n\n\n\n\n\n\nВ течение дня правительство в свете значительного скачка инфицированных коронавирусом в Израиле примет разработанные накануне новые меры, ограничивающие движение общественного транспорта, а также запрещающие покидать дома, за исключением выходов на работу, за продуктами питания, лекарствами и в других исключительных случаях.\n\n\n\n